Возможны попытки роста котировок нефти в первой половине торгов в четверг - ПСБ

Возможны попытки роста котировок нефти марки Brent минимум до уровня $90 за баррель в первой половине торговой сессии в четверг, при этом выступление главы ФРС США может затем запустить новую волну негатива в случае "ястребиной" риторики, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"В четверг выйдут официальные данные от Минэнерго США, интересные с точки зрения спроса. "Бежевая книга" ФРС особого сюрприза не принесла, основной тезис - сохранение ценового давления минимум до конца года. Также состоится заседание ЕЦБ, где ожидается подъем ставки, в среду ЦБ Канады резко поднял ставку на 0,75 п.п., аналогичных действий ждут и от ФРС на заседании 21 сентября. В целом мы считаем, что рост ставок уже во многом заложен в цене нефти, равно как и ожидания замедления темпов мировой экономики, поэтому не верим пока в глобальную распродажу сырья. После сильного снижения накануне в четверг логичной будет попытка отскока минимум к $90 за баррель, но выступление главы ФРС во второй половине дня может привнести новую волну негатива, если риторика будет "ястребиной", - указывает аналитик банка в комментарии.

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