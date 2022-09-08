Вероятно ослабление рубля до 61,5 руб./$1 в четверг - ПСБ

Вероятно ослабление рубля до уровня 61,5 руб./$1 на торгах в четверг, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Рубль заметно ослаб в четверг утром по отношению к ключевым валютам на Forex, открывшись "гэпом" вниз. Мы считаем, что глобальные инвесторы продают отечественную валюту на фоне ослабления нефтяных котировок. В целом на Мосбирже ожидаем аналогичной динамики и возвращения пары доллар/рубль в район 61,5 руб./$1", - указывает эксперт в комментарии.

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