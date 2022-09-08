Индекс Мосбиржи начнет торги четверга в диапазоне 2390-2420п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг с умеренного отклонения или сдержанным приростом в пределах 0,8%, в диапазоне 2390-2420 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона создает условия для приостановки двухдневного падения индекса Мосбиржи. Внутри дня он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2380, 2360 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2430, 2450 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

Заметное влияние на ход торгов в России во второй половине дня, по мнению Манжоса, способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости - например, объявление итогов планового заседания ЕЦБ (15:15 МСК). Стоит также обратить внимание, отмечает аналитик, на публикацию еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18:00 МСК).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.