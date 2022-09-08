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08 сентября 2022 года 09:10

Brent - $88,8 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги в среду уверенным ростом. Рынки акций стран АТР растут в четверг за исключением материкового Китая и Гонконга. Нефть восстанавливается на торгах в четверг.

Американский фондовый рынок завершил сессию в среду уверенным ростом, акции порядка 95% компаний индекса S&P 500 подорожали по итогам торгов, а в случае Nasdaq подешевели бумаги лишь 4 из 100 компаний, входящих в расчет индекса.

Опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор (Beige Book) показал, что американский бизнес ожидает сохранения слабых темпов экономического роста в стране на фоне высокой инфляции. Некоторые из округов США в августе сообщили о продолжающемся росте экономики темпами от слабых до сдержанных, другие отмечали некоторое ослабление экономической активности, говорится в обзоре.

"Импульс к росту в экономике США сохраняется, и ситуация будет улучшаться, если инфляция продолжит замедляться, - заявил аналитик Oanda Эдвард Мойя, слова которого приводит агентство Bloomberg. - Инвесторы, вероятно, будут занимать выжидательную позицию до момента публикации августовских данных по инфляции в США 13 сентября".

Заместитель председателя американского ЦБ Лейл Брейнард заявила в ходе выступления в среду, что Федеральной резервной системе (ФРС) придется повысить базовую процентную ставку до уровней, при которых произойдет замедление экономической активности.

По словам Брейнард, Федрезерв будет поднимать базовую процентную ставку "столько, сколько потребуется, чтобы ослабить инфляцию". Она отметила, что ставка должна увеличиться еще больше в этом году, но не стала говорить о том, на какую величину ФРС может повысить ее на заседании 20-21 сентября, пишет The Wall Street Journal.

Федрезерву понадобится удерживать ставку на уровне, сдерживающем экономическую активность, "некоторое время, чтобы быть уверенным, что инфляция движется в направлении к целевому показателю" ЦБ, составляющему 2%, сказала Брейнард.

На четверг запланированы выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла и члена совета управляющих американского ЦБ Кристофера Уоллера.

"График выступлений спикеров от ФРС, кажется, построен таким образом, чтобы дать нам мощный сигнал накануне наступления "периода тишины" перед сентябрьским заседанием", - отмечает главный экономист по рынкам США SGH Macro Advisors Тим Дьюи. "Я подозреваю, это будет сигнал о вероятном подъеме ставки Федрезервом на 75 базисных пунктов в сентябре", - сказал эксперт.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 0,9% по итогам торгов. Компания представила в среду новую линейку iPhone, а также обновленные версии наушников AirPods Pro и часов Apple Watch. При этом Apple практически не изменила цены на свои устройства в США по сравнению с представленными годом ранее версиями.

Бумаги Target Corp. (SPB: TGT), владеющей второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, прибавили в цене 4,4% по итогам торгов в среду. Компания сообщила, что продлила еще на три года контракт с главным исполнительным директором Брайаном Корнеллом. Корнелл, возглавивший Target в 2014 году, согласился остаться в своей должности, несмотря на традицию ухода сотрудников на пенсию по достижении 65-летнего возраста. Сейчас топ-менеджеру 63 года, сообщает MarketWatch.

Стоимость акций United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. поднялась на 5,5%. Авиакомпания повысила прогноз роста выручки на третий квартал, отметив сохранение высокого спроса на ее услуги. Согласно новому прогнозу United Airlines, ее выручка в июле-сентябре будет на 12% выше того же показателя доковидного 2019 года, а не на 11%, как она ожидала ранее.

Цена бумаг производителя продуктов питания Kraft Heinz Co. (SPB: KHC) снизилась на 0,3%. Компания подтвердила годовой прогноз выручки, отметив при этом, что теперь закладывает в него 20%-ную инфляцию, хотя ранее полагала, что темпы роста потребительских цен составят 18-19%.

Акции Twitter (SPB: TWTR) Inc. подорожали на 6,6% на информации, что судья, ведущая дело по иску соцсети к Илону Маску, разрешила миллиардеру изменить его встречный иск к компании, включив в него информацию, распространенную в августе экс-главой службы безопасности Twitter Пейтером Затко. Как сообщалось, Затко обвинил компанию в сокрытии серьезных проблем с безопасностью и занижении данных о количестве фейковых аккаунтов на ее платформе. Судья, однако, отклонила просьбу Маска о переносе слушаний по иску Twitter на ноябрь.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду вырос на 435,98 пункта (1,4%) и составил 31581,28 пункта.

Standard & Poor''s 500 поднялся на 71,68 пункта (1,83%) - до 3979,87 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 246,99 пункта (2,14%) и составил 11791,9 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг вслед за повышением американского рынка акций.

Между тем индикаторы материкового Китая и Гонконга снижаются на опасениях ухудшения экономической ситуации в стране, в том числе из-за новых локдаунов в ряде городов.

Аналитики Nomura ухудшили прогноз подъема ВВП КНР в 2022 году до 2,7% с 2,8%, ссылаясь на менее значительные объемы экспорта.

Между тем экономика Японии во втором квартале выросла на 0,9% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют пересмотренные официальные данные. Ранее сообщалось о повышении на 0,5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали пересмотра до 0,7%. Таким образом, в апреле-июне подъем ВВП был зафиксирован по итогам третьего квартала подряд.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 мск поднялся на 2,3%.

В число лидеров роста входят акции производителя подшипников и карданных валов NTN Corp. (+6,5%), интернет-компании Rakuten (+4,6%), телекоммуникационной Nippon Telegraph & Telephone Corp. (+4%)

Цена бумаг инвестиционно-технологическая компании Softbank Group повысилась на 2,1%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 2,3%, автомобильных Nissan Motor и Toyota Motor - на 1,1% и 2,1% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 мск вырос на 0,4%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. торгуются примерно на уровне предыдущего дня, в то время как бумаги автопроизводителя Hyundai Motor подешевели на 0,7%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 прибавил с открытия рынка 1,6%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,5% и 2,8% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,04%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%.

Наиболее существенно подешевели акции девелопера Country Garden Holdings (-4,7%), нефтяных CNOOC (-3,2%) и PetroChina (-2,1%), интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. (-2,3%), автопроизводителя BYD (-2,2%).

При этом растут котировки бумаг интернет-ритейлеров JD.com Inc. (+1,5%) и Alibaba (+1,2%), а также Baidu Inc. (+1,1%).

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в четверг после резкого снижения накануне, уронившего котировки до минимумов с января на опасениях сокращения мирового спроса на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в четверг составляет $88,79 за баррель, что на $0,79 (0,9%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $4,83 (5,2%), до $88 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,74 за баррель, что на $0,8 (0,98%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов рухнула на $4,94 (5,7%), до $81,94 за баррель.

Котировки Brent завершили предыдущую сессию на минимуме с 24 января, WTI - на самой низкой отметке с 11 января, по данным Dow Jones Market Data.

Столь резкое падение было вызвано опасениями дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и данными о сокращении импорта нефти в Китай.

"Мы видим, что делает с ожиданиями спроса на топливо сочетание укрепившегося до 20-летнего максимума доллара, политики "нулевой терпимости" к коронавирусу в Китае, почти гарантированной рецессии в Европе грядущей зимой и растущей вероятности глобальной рецессии", - отметил старший рыночный аналитик DTN Трой Винсент.

Тем временем Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило свой ежемесячный прогноз потребления нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году на 100 тыс. баррелей в сутки. Теперь управление ожидает, что глобальный спрос составит 99,53 млн б/с, что на 2,1 млн б/с больше, чем в 2021 году.

Ведомство также незначительно скорректировало прогноз спроса на нефть на 2023 год. По оценке EIA, потребление увеличится до 101,5 млн б/с вместо ожидавшихся месяцем ранее 101,49 млн б/с.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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