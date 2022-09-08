Перспективы дальнейшего движения цены нефти пока туманны - BCS Express

Дальнейшие перспективы направления движения котировок нефти марки Brent пока туманны, считают аналитики BCS Express.

"Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent ушла в среду ниже $90 за баррель, обновив минимумы с февраля 2022 года. После такого внушительного снижения логично будет увидеть отскок с ретестом $90 за баррель, зачатки которого наблюдаются утром четверга. Между тем дальнейшие перспективы туманны. В четверг в фокусе будет не столько решение ЕЦБ, сколько последующее выступление главы ФРС. Вряд ли европейцы скажут что-то кардинально выходящее за рамки консенсуса, а вот каждое слово Джерома Пауэлла может тщательно взвешиваться рынком. Если глава ФРС убедит рынки в "ястребином" настрое, то цены на commodities могут остаться под давлением", - отмечают эксперты в комментарии инвестиционной компании.

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