Сырьевой фактор - ключевая помеха для возобновления роста рынка акций РФ - BCS Express

Сырьевой фактор в текущий момент является ключевой помехой для возобновления роста российского рынка акций, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Сырьевой фактор сейчас является ключевой помехой для возобновления роста российского рынка акций, особенно при отсутствии выраженной реакции курса рубля. Вторым риском в глазах инвесторов может выступать потенциальный навес продавцов в ряде бумаг после выхода дружественных нерезидентов с 12 сентября. Индекс Мосбиржи потерял в среду 1% и опустился к 2400 пунктам. Обороты торгов на волне текущего отката снижаются, что является в целом положительным сигналом об отсутствии значительного объема продавцов. По индексу фаза коррекции может растянуться еще на несколько дней. В качестве ближайшего ориентира выделяется отметка 2385 пунктов. В случае ее пробоя вниз далее откат продолжится в сторону 2320 пунктов. Реализация такой потенциальной волны снижения - повод рассмотреть увеличение длинных позиций", - пишет аналитик инвесткомпании.

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