Рубль завершил торги среды небольшим укреплением к доллару и евро в рамках консолидации в ожидании новых стимулов

Москва. 7 сентября. Доллар США и евро немного снизились на "Московской бирже" по итогам торгов в среду, рубль слегка повысился к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к более активной динамике.

Курс доллара США составил 61,79 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 44,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,41 руб./EUR1, подешевев на 0,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,59 копейки - до 60,62 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепился к доллару и евро по итогам среды, обе валютные пары значительную часть дня консолидировались в узких торговых диапазонах в ожидании новых стимулов к более активной динамике. В частности, участники рынка ждут сообщений на тему новых антироссийских санкций и ответных действий со стороны российских властей.

Российский рубль и китайский юань будут использоваться в расчетах за газ с китайской CNPC в пропорции 50 на 50, сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Все основные параметры сделки с Китаем относительно поставок газа по магистрали "Сила Сибири 2" (объем до 50 млрд куб. м в год), включая цену, согласованы, сказал он.

Как сообщалось, во вторник "Газпром" (MOEX: GAZP) и CNPC подписали дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по восточному маршруту, зафиксировав переход на осуществление расчетов за поставки российского газа в Китай в национальных валютах стран - рублях и юанях.

Покупатели из недружественных стран обязаны платить за российский газ с обязательной конвертацией валюты в рубли - только после этого обязательство покупателя по оплате считается исполненным. Частично переводятся на рублевую оплату поставки газа в Турцию (по данным Bloomberg, сейчас идет речь о рублевой оплате 25% поставок).

Попытки административно ограничить цену на газ в Европе при помощи установления "потолка цены" приведут только к новому росту стоимости, заявил Путин. Он напомнил, что европейская сторона сама настояла на переводе ценообразования от формульной к спотовой.

В то время как работа (первого) "Северного потока" остановлена из-за технических неисправностей, которые не может устранить компания Siemens Energy, Путин подтвердил готовность российской стороны начать поставки по магистрали "Северный поток 2".

Еврокомиссия (ЕК) собирается на предстоящем Совете ЕС 9 сентября представить предложение об установлении предельной цены на российский газ, заявила в среду председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Мы нацелены на снижение цены на газ. В связи с этим мы предложим "потолок" цен на российский газ", - сказала фон дер Ляйен. По ее словам, этот вопрос министры энергетики стран ЕС обсудят на встрече 9 сентября.

Ранее стало известно, что "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 12 сентября предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. Кроме того, таким клиентам станет доступно совершение сделок репо с ЦК с акциями и облигациями. Клиенты-нерезиденты, связанные с недружественными государствами, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц, смогут совершать операции с акциями, кроме акций стратегических и ряда иных предприятий.

На этой неделе важнейшим событием для рынков станет заседание Европейского центрального банка, которое пройдет в четверг. На заседании в июле европейский ЦБ поднял ставки впервые за 11 лет, сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) Рынок в целом ожидает, что на предстоящем заседании подъем может составить сразу 75 б.п.

Итоги заседания станут известны в 15:15 МСК в четверг.

Кроме того, трейдеры ждут выступления заместителя председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард, а также публикации регионального экономического обзора (Beige Book). Брейнард впервые с апреля будет говорить о перспективах экономики США и денежно-кредитной политики. На четверг запланированы выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла и члена совета управляющих американского ЦБ Кристофера Уоллера.

Накануне председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин заявил в интервью газете Financial Times, что американскому ЦБ, по его мнению, следует поднять базовую ставку до уровня, ограничивающего экономическую активность, и удерживать ее там до тех пор, пока он не будет уверен в замедлении инфляции.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду российская валюта укреплялась относительно доллара и показывала близкую к нейтральной динамику по отношению к евро. "Укрепление рубля к американской валюте происходит, несмотря на снижение нефтяных цен - в среду ближайший фьючерсный контракт на Brent на бирже ICE впервые с февраля торгуется ниже уровня $90 за баррель. В четверг должно состояться заседание ЕЦБ. На фоне рекордного показателя годовой инфляции, которая в августе выросла до 9,1%, вероятно дальнейшее ужесточение политики регулятора - ставки могут быть повышены сразу на 75 б.п. Сегодня о повышении ставки на 75 б.п., до 3,25%, сообщил Банк Канады. 9 сентября Еврокомиссия должна обсудить предложения по установке потолка цен на российский газ", - говорит Беспалов.

"В среду российский рубль двигался смешанно. В рублевых парах продолжается консолидация, в процессе которой участники торгов ищут точку равновесия. Комментарии, поступающие с мероприятий Восточного экономического форума, не оказывают на поведение рубля особенного влияния", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть теряют порядка 3% в ходе торгов в среду на фоне усиливающихся опасений трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в условиях замедления глобального экономического роста.

Статданные из Китая, опубликованные в среду, показали, что страна сократила импорт нефти в августе на 9,4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в среду составляет $89,24 за баррель, что на 3,87% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $83,13 за баррель, что на 4,32% меньше итогового значения предыдущей сессии.

В настоящее время цены на нефть ниже, чем были в конце февраля, когда рынок пережил виток волатильности на фоне конфликта на Украине и введения жестких санкций против России.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 8 сентября на 32,7 копейки, до 61,1814 руб./$1, и увеличил курс евро на 5,29 копейки, до 60,5458 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 27,73 копейки по отношению ко вторнику и составил 61,1423 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 21,89 копейки и составил 61,108 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 830,485 млн, из которых $806,87 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 023,615 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 5,64 копейки, до 60,5708 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 7,26 копейки, до 60,5171 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR757,446 млн, из которых EUR155,489 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR601,957 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая уменьшилась на 3 базисных пункта - до 8,2% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 8,28% годовых, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев - на уровнях 8,33%, 8,37% и 8,39% годовых соответственно.