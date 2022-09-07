.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в среду продолжил снижение вслед за нефтью, индекс МосБиржи удержался выше 2400п за счет роста НОВАТЭКа
.
ГЛАВНОЕ
Экономика РФ в 1-м полугодии снизилась на 0,4% - Росстат
Экономика РФ в 1-м полугодии в годовом выражении снизилась на 0,4%, сообщил Росстат. Минэкономразвития ранее оценивало снижение ВВП в 1-м полугодии на 0,5%.
 
Инфляция в РФ по итогам 2022 г будет в районе 12% - Путин
Инфляция в РФ по итогам 2022 года составит порядка 12% с дальнейшим возможным снижением до 4-6% в годовом выражении уже в первом-втором кварталах 2023 года, заявил президент России Владимир Путин, выступая сегодня на пленарном заседании Восточного...
 
Мораторий на банкротство продлевать не планируется
Мораторий на банкротства после 1 октября продлевать не планируется, такая позиция обсуждается сейчас в правительстве, возможны какие-то частные исключения, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на сессии "Бизнес под...
 
За чей счет трансформация экономики
Трансформация российской экономики может быть обеспечена двумя альтернативными способами: с помощью преимущественно бюджетных либо частных источников финансирования. Об этом говорится в совместной презентации Минфина и ЦБ, представленной в...
 
07 сентября 2022 года 19:28

Рынок акций РФ в среду продолжил снижение вслед за нефтью, индекс МосБиржи удержался выше 2400п за счет роста НОВАТЭКа

Москва. 7 сентября. Рынок акций РФ в среду продолжил снижение вслед за нефтью (Brent упала ниже $90 за баррель), индекс МосБиржи сумел удержаться за счет роста бумаг "НОВАТЭКа" и "Аэрофлота" благодаря корпоративным новостям.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2401,57 пункта (-1%, в начале торгов индекс падал ниже 2395 пунктов), индекс РТС - 1243,7 пункта (-0,7%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 3,4%.

Доллар просел до 60,84 рубля (-0,4 рубля).

Подешевели в среду акции "Московской биржи" (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,4% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+3,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,9%), "НОВАТЭКа" (+2,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,2%), Ozon (MOEX: OZON) (+2%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,2%), Сбербанка (+0,9% и +0,1% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%).

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) и "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+13,8%) подписали соглашение о поставке 339 самолетов, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания, которая состоялась в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2022) в среду. Стоимость соглашения "Аэрофлота" и ОАК о поставке 339 самолетов составляет более 1 трлн рублей, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах ВЭФ-2022.

Сбербанк (MOEX: SBER) вышел на прибыль, во втором полугодии прогнозирует положительный финансовый результат, сообщил журналистам на онлайновой пресс-конференции в рамках ВЭФ-2022 президент - председатель правления банка Герман Греф. "В общем, вторую половину года мы видим значительно более позитивной, банк адаптировался к новой реальности, активно меняем нашу бизнес-модель", - добавил глава Сбербанка.

Попытки административно ограничить цену на газ в Европе при помощи установления "потолка цены" приведет только к новому росту стоимости, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Он напомнил, что европейская сторона сама настояла на переводе ценообразования от формульной к спотовой. В то время как работа (первого) "Северного потока" остановлена из-за технических неисправностей, которые не может устранить компания Siemens Energy, Путин подтвердил готовность российской стороны начать поставки по магистрали "Северный поток 2". Кроме того, Путин сообщил, что снижение ВВП РФ в 2022 году будет незначительным, составит 2%, может, чуть больше.

Как отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов, в среду инвесторы заняли выжидательную позицию после активной фиксации прибыли во вторник, индекс МосБиржи сумел удержаться выше отметки 2400 пунктов. Объемы торгов сильно сократились по сравнению со средними данными за последние 5 торговых сессий.

Все сегменты российского фондового рынка снизились в целом равномерно, лишь отраслевой индекс финансов смог завершить день в "плюсе". Лучше рынка выглядели выросшие акции "НОВАТЭКа", а также подорожавшие бумаги "Аэрофлота" и ОАК на новостях о подписании компаниями намерения о приобретении 339 российских самолетов. В четверг индекс МосБиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2400-2450 пунктов, полагает Головинов.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, давление на российские фондовые индексы оказало падение нефтяных цен, которые достигли минимумов с зимы. В то же время мировые фондовые рынки на этом фоне подросли, поскольку более дешевая нефть уменьшает угрозу высокой инфляции, которая заставляет мировые центробанки агрессивно ужесточать монетарную политику, что лишь усугубляет экономические проблемы.

Индекс МосБиржи может на краткосрочном горизонте перейти к консолидации в диапазоне 2380-2440 пунктов. Для выхода из него вверх достаточна хотя бы стабилизация котировок нефти. Немного ниже находится сильная поддержка 2368 пунктов в виде недельного минимума. Ее пробой может произойти в случае дальнейшего быстрого снижения нефтяных цен, полагает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержку акциям "НОВАТЭКа" в среду оказали корпоративные новости, среди которых планы по запуску первой линии проекта "Арктик СПГ 2" в конце 2023 года и более четкое понимание компанией путей преодоления санкционных трудностей.

Российские индексы МосБиржи и РТС в ближайшие сессии еще могут вернуться в район 2314 и 1212 пунктов соответственно для закрытия образовавшихся в августе гэпов. В остальном первоначальная негативная реакция на новости о скором возвращении ряда нерезидентов на рынок РФ почти сошла на нет, полагает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, в Европе продолжают обсуждать различные варианты ценовых ограничений для российских энергоносителей. В частности, высказывается предложение о снижении цены на российский газ в пять раз, или до 520 евро за 1000 кубометров, а по нефти лимит предлагается на уровне $44 за баррель. Однако, как заявляет президент РФ Владимир Путин, если эти ограничения будут одобрены, то Россия прекратит поставку нефти и нефтепродуктов странам, принявшим эти антирыночные меры. Соответственно, существует перспектива сокращения экспорта в части поставок в Европу.

Нефть локально поднималась на заявлениях главы РФ по поводу остановки поставок в страны, которые одобрят ценовые ограничения, однако после этого вновь начала дешеветь. Перспективы рецессии в мире пока заставляют спекулянтов отыгрывать обычные рыночные схемы - ожидание спада экономики повлечет сокращение спроса на сырье. Но ценовые лимиты могут внести свои коррективы, если будут приняты. Удаление с рынка 1-2 млн б/с физического предложения может привести к обновлению ценами максимумов февраля-марта текущего года.

Инвесторы ожидают свежих заявлений от Федрезерва США. В частности, на неделе выступает председатель ФРС Джером Пауэлл. Предположительно, рынок может услышать очередные сигналы о повышении ставки на 75 базисных пунктов на предстоящем сентябрьском заседании.

В среду в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,8%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,9%, CAC 40 и DAX подросли на 0,02-0,4%), корректируются вверх Штаты (индексы растут на 0,7-0,9%).

Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале увеличилась на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Ранее сообщалось о повышении на 0,6%, и аналитики в среднем не ожидали пересмотра той оценки, по данным Trading Economics. В годовом выражении ВВП стран еврозоны в апреле-июне вырос на 4,1%, а не на 3,9%, как сообщалось ранее.

Трейдеры ждут выступления заместителя председателя Федрезерва США Лейл Брейнард, а также публикации регионального экономического обзора (Beige Book). Брейнард впервые с апреля будет говорить о перспективах экономики США и денежно-кредитной политики. На четверг запланированы выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла и члена совета управляющих американского ЦБ Кристофера Уоллера.

На нефтяном рынке в среду цены снижаются на фоне усиливающихся опасений трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в условиях замедления глобального экономического роста; цена Brent локально падала ниже $89 за баррель впервые с 3 февраля.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $89,35 за баррель (-3,8% и -3% во вторник), октябрьская цена WTI - $83,18 за баррель (-4,3%).

В настоящее время цены на нефть ниже, чем были в конце февраля, когда рынок пережил виток волатильности на фоне конфликта на Украине и введения жестких санкций против России.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (-10,1%), акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-9,3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-7,8%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-4,2%), бумаги ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-3,8%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-3,6%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-3,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+19,2%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+6,3%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+5,6%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+5,3%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+4,6%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+4%).

ПАО "Соллерс (MOEX: SVAV) Авто" (+2,5%), совместное предприятие которого с американским Ford в РФ (ООО "Соллерс Форд", Елабуга) было приостановлено весной этого года, планирует до конца года наладить выпуск двух новых моделей LCV под брендом "Соллерс" в Елабуге на базе своей 100%-ной "дочки" (ООО "Соллерс Алабуга"). Как передал корреспондент "Интерфакса", дополнительное соглашение об этом к специальному инвестиционному контракту (СПИК) российского автопроизводителя на ВЭФ-2022 в среду подписали вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и гендиректор, совладелец ПАО "Соллерс Авто" Николай Соболев.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,18 млрд рублей (из них 6,32 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,86 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,69 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 сентября 2022 года 19:32
Рубль завершил торги среды небольшим укреплением к доллару и евро в рамках консолидации в ожидании новых стимулов
Москва. 7 сентября. Доллар США и евро немного снизились на "Московской бирже" по итогам торгов в среду, рубль слегка повысился к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к более активной динамике.    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 19:13
Цены большинства выпусков евробондов РФ выросли в среду вслед за UST, суверенные спреды сузились
Москва. 7 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду позитивную динамику вслед за развернувшимися вверх ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились за счет более активного падения процентных ставок отечественных евробондов по сравнению с американскими облигациями.    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 19:02
"Мои Инвестиции" назвали топ компаний малой капитализации РФ
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" назвали топ компаний малой капитализации РФ, которые могут показать динамику лучше рынка. В подборку вошли Positive Technologies, "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), "Белуга Групп", "Мечел", "Европейский медицинский центр" (ЕМС), Банк...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 18:30
"Финам" повысил рейтинг акций Гонконгской биржи до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Гонконгской биржи с "держать" до "покупать", подтвердив целевую цену на конец 2022г на уровне HKD378,4, говорится в материале инвесткомпании. "Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы Гонконгской биржи. Рассчитываем, что китайские акции благодаря своей...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 17:55
Цены на нефть, вероятно, останутся под давлением в 4К22 - Freedom Finance Global
Нефтяные котировки продолжат оставаться под давлением в четвертом квартале текущего года, не исключено снижение стоимости барреля нефти марки Brent до $86, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Котировки нефти марки Brent опустились в среду ниже $90 за баррель. В последний раз...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 17:35
Акции телекомов РФ остаются защитными бумагами в текущих условиях - Инвестбанк Синара
Акции российских телекоммуникационных операторов остаются "защитными" бумагами в текущих условиях, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Константин Белов. "Давление на выручку основного бизнеса, как показала практика, носит ограниченный характер, а рентабельность при этом по-прежнему...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 17:10
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции НОВАТЭКа с прогнозной ценой 1400 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью 1400 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 20% без учета дивидендов, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Дмитрия Баженова Акции "НОВАТЭКа" фундаментально остаются одной из...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 16:50
Рубль по-прежнему слабо реагирует на внешние и внутренние драйверы - BCS Express
бль в целом по-прежнему слабо реагирует на внешние и внутренние драйверы, которые по большей части являются негативными, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина. Вероятно, только непосредственная реализация рисков в виде сокращения валютной выручки экспортеров из-за снижения...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 16:30
Инвестбанк Синара присвоил рекомендацию "покупать" бумагам Etalon
"Инвестиционный банк Синара" присвоил рекомендацию "покупать" бумагам Etalon с прогнозной стоимостью на уровне 100 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Операционные результаты девелоперов за 2К22 ожидаемо оказались слабыми; с тех пор рынок жилой недвижимости показал существенное восстановление...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 16:06
S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 3870-3920п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3870-3920 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Конанов. "S&P 500 продолжил снижение, но сумел удержаться выше отметки 3900 пунктов, которая выступает для него сильной поддержкой. Вероятнее...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 15:59
Рубль днем подрастает к доллару и евро на фоне перешедшей к повышению нефти
Москва. 7 сентября. Доллар США немного усилил темпы снижения, евро развернулся вниз после утреннего укрепления и тоже дешевеет на "Московской бирже" в среду днем, рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне небольшой повышательной коррекции цен на нефть.    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 15:45
Цена акций Аэрофлота может еще вырасти в рамках коррекции - "Велес Капитал"
Цена акций "Аэрофлота" еще может показать небольшой рост в рамках текущей коррекции, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки акций "Аэрофлота" в среду выросли после сообщений о подписании соглашения с ОАК о поставке 339 самолетов в 2023-2030 гг., сумма...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 15:21
Возможен рост цены акций Twitter в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара
Возможно восстановление котировок акций Twitter в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Во вторник прошли слушания в суде по делу отменившейся покупки Twitter Илоном Маском. Как и ожидалось, бывший глава службы безопасности компании оказывает поддержку г-ну...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 15:00
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 170 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 170 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-1,5 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24%, стоп-приказ: 120 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты напоминают, что глава...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 14:36
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Netflix с целью $260
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Netflix Inc. с целевой ценой $260 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: $209, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания объявила, что с 1 ноября...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.