Цены большинства выпусков евробондов РФ выросли в среду вслед за UST, суверенные спреды сузились

Москва. 7 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду позитивную динамику вслед за развернувшимися вверх ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились за счет более активного падения процентных ставок отечественных евробондов по сравнению с американскими облигациями.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 257 базисных пунктов - до 60,78% от номинала (их доходность снизилась на 46 базисных пунктов - до 10,53% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 219 базисных пунктов - до 61,15% от номинала (их доходность снизилась на 38 базисных пунктов - до 10,2% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 33 базисных пункта). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году потеряли в цене 10 базисных пунктов, подешевев до 47,47% от номинала (их доходность выросла на 2,5 базисного пункта - до 11,53% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году выросли в цене за день на 90 базисных пунктов - до 49,5% от номинала (их доходность снизилась на 47 базисных пунктов - до 21,14% годовых). Бумаги с погашением в 2029 году подорожали на 144 базисных пункта - до 46,08% от номинала (их доходность снизилась на 65 базисных пунктов - до 19,14% годовых), с погашением в 2030 году - на 37 базисных пунктов, до 66,41% от номинала (их доходность снизилась на 29 базисных пунктов - до 27,74% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 36 базисных пунктов - до 45,95% от номинала (их доходность выросла на 30 базисных пунктов - до 29,04% годовых), самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году подешевел на 56 базисных пунктов, до 66,43% от номинала (его доходность выросла на 120 базисных пунктов - до 50,92% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 7 сентября улучшилась по сравнению с началом недели благодаря развернувшимся вверх после нескольких дней падения ценам US Treasuries в ожидании выступлений целого ряда представителей ФРС. Поддержку еврооблигациям России оказывают также такие факторы, как отсутствие новых сообщений на санкционную и геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть и газ, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в российский бюджет.

Глобальные инвесторы ждут выступления заместителя председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард, а также публикации регионального экономического обзора (Beige Book). Брейнард впервые с апреля будет говорить о перспективах экономики США и денежно-кредитной политики. Кроме того, на четверг запланированы выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла и члена совета управляющих американского ЦБ Кристофера Уоллера.

Накануне председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин заявил в интервью газете Financial Times, что американскому ЦБ, по его мнению, следует поднять базовую ставку до уровня, ограничивающего экономическую активность, и удерживать ее там до тех пор, пока он не будет уверен в замедлении инфляции.

"График выступлений спикеров от ФРС, кажется, построен таким образом, чтобы дать нам мощный сигнал накануне наступления "периода тишины" перед сентябрьским заседанием", - отмечает главный экономист по рынкам США SGH Macro Advisors Тим Дьюи, слова которого приводит The Wall Street Journal. "Я подозреваю, это будет сигнал о вероятном подъеме ставки Федрезервом на 75 базисных пунктов в сентябре", - сказал эксперт.

Статданные, опубликованные в среду, показали снижение дефицита внешнеторгового баланса США до минимального уровня за последние девять месяцев. Дефицит сократился в июле на 12,7% - до $70,65 млрд, сообщило министерство торговли США. Согласно пересмотренным данным, в июне отрицательное сальдо торгового баланса составило $80,88 млрд, а не $79,61 млрд, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения до $70,3 млрд с объявленного прежде июньского уровня (на 11,7%), сообщает Trading Economics.