Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" назвали топ компаний малой капитализации РФ, которые могут показать динамику лучше рынка.

В подборку вошли Positive Technologies, "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), "Белуга Групп", "Мечел", "Европейский медицинский центр" (ЕМС), Банк "Санкт-Петербург", Globaltrans и "Группа ЛСР", отмечается в комментарии.

"Компаний малой капитализации продолжают раскрывать финансовые результаты, в то время как инфраструктурные ограничения (конвертация депозитарных расписок, допуск дружественных нерезидентов, возможное санкционное давление) для них менее актуальны", - пишут аналитики.

Эти компании, на их взгляд, могут показать динамику лучше рынка по ряду причин:

- реализация долгосрочных возможностей для развития (Positive Technologies, ДВМП, "Белуга Групп");

- сильные финансовые результаты ("Мечел", Globaltrans, Банк "Санкт-Петербург", "Белуга Групп");

- возврат к дивидендным выплатам на горизонте 12 месяцев ("Мечел", Globaltrans, EMC, ЛСР).

"Мы ожидаем приток средств с депозитов на рынок акций в объёме до 240 млрд руб. до конца 2022г на фоне улучшения макроусловий и снижения процентных ставок. В августе 2022г средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков снизилась до 6,83%, что заметно ниже дивидендной доходности Индекса Мосбиржи (12,9% в следующие 12 мес.). Розничные инвесторы менее требовательны к ликвидности акций. Акции компаний малой и средней капитализации имеют повышенную долю в портфелях розничных инвесторов - главной движущей силы на рынке", - отмечают аналитики телеграм-канала.

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