Цены на нефть, вероятно, останутся под давлением в 4К22 - Freedom Finance Global

Нефтяные котировки продолжат оставаться под давлением в четвертом квартале текущего года, не исключено снижение стоимости барреля нефти марки Brent до $86, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Котировки нефти марки Brent опустились в среду ниже $90 за баррель. В последний раз нефть североморской марки торговалась так низко в начале февраля 2022 года. На текущей неделе котировки актива корректируются из-за увеличения рисков глобальной рецессии и снижения спроса в Китае. На наш взгляд, локдаун в Чэнду можно назвать временным фактором снижения нефтяных цен - этот город не относится промышленным центрам. Ужесточение Федрезервом монетарной политики, в свою очередь, уже заложено в котировках, так как данный курс регулятор обозначил достаточно давно и будет следовать ему и в 2023 году, - пишет эксперт в комментарии. - Однако при этом мы высоко оцениваем степень решимости членов соглашения ОПЕК+ продолжить регулировать рынок нефти - они будут препятствовать удешевлению черного золота путем снижения объемов нефтедобычи. Однако, чтобы восстановить мировые цены на нефть, странам ОПЕК+ может потребоваться достаточно продолжительное время и более значительное сокращение производства. Мы считаем, что в четвертом квартале текущего года нефтяные котировки продолжат оставаться под давлением. Не исключено снижение стоимости нефти марки Brent до $86 за баррель".

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