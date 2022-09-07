Акции телекомов РФ остаются защитными бумагами в текущих условиях - Инвестбанк Синара

Акции российских телекоммуникационных операторов остаются "защитными" бумагами в текущих условиях, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Константин Белов.

"Давление на выручку основного бизнеса, как показала практика, носит ограниченный характер, а рентабельность при этом по-прежнему достаточно высока, что поддерживает свободные денежные потоки. Поэтому компании сектора со значительной вероятностью станут выплачивать дивиденды (хотя промежуточных в этом году мы не ожидаем). Возможные проблемы с закупкой оборудования пока не материализовались. Среди компаний сектора мы предпочитаем "МТС", которая более гибко обращается с капзатратами, чем находящийся под контролем государства "Ростелеком", - пишет эксперт в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.