"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции НОВАТЭКа с прогнозной ценой 1400 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью 1400 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 20% без учета дивидендов, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Дмитрия Баженова

Акции "НОВАТЭКа" фундаментально остаются одной из лучших историй на российском фондовом рынке в отсутствие прямых санкций, компания является бенефициаром энергетического кризиса, отмечает эксперт.

Также Баженов обращает внимание, что на фоне укрепления рубля эмитент может показать положительную переоценку обязательств в валюте, что приведет к росту чистой прибыли. По данным отчетности за 2021 год, более 70% долговых обязательств компании номинированы в валюте.

"В подтверждение сильных финансовых результатов в отсутствие отчетности за 1П22 совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 45 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 3,85%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 9 октября 2022 года. Мы считаем, что при текущих вводных компания может заплатить за 2П22 еще около 50-60 руб. на акцию дивидендами", - указывает эксперт инвесткомпании.

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