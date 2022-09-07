Рубль днем подрастает к доллару и евро на фоне перешедшей к повышению нефти

Москва. 7 сентября. Доллар США немного усилил темпы снижения, евро развернулся вниз после утреннего укрепления и тоже дешевеет на "Московской бирже" в среду днем, рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне небольшой повышательной коррекции цен на нефть.

Курс доллара США составил 61,09 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14,3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,41 руб./EUR1, подешевев на 1 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 8,3 копейки - до 60,78 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на дневных торгах на фоне небольшой повышательной коррекции цен на нефть. Торги в обеих парах проходят в узких диапазонах, участники рынка ждут новостей на тему новых антироссийских санкций и ответных действий со стороны российских властей.

Российский рубль и китайский юань будут использоваться в расчетах за газ с китайской CNPC в пропорции 50 на 50, сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Все основные параметры сделки с Китаем относительно поставок газа по магистрали "Сила Сибири 2" (объем до 50 млрд куб. м в год), включая цену, согласованы, кроме того, сказал он.

Как сообщалось, во вторник "Газпром" (MOEX: GAZP) и CNPC подписали дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по восточному маршруту, зафиксировав переход на осуществление расчетов за поставки российского газа в Китай в национальных валютах стран - рублях и юанях.

Покупатели из недружественных стран обязаны платить за российский газ с обязательной конвертацией валюты в рубли - только после этого обязательство покупателя по оплате считается исполненным. Частично переводятся на рублевую оплату поставки газа в Турцию (по данным Bloomberg, сейчас идет речь о рублевой оплате 25% поставок).

Попытки административно ограничить цену на газ в Европе при помощи установления "потолка цены" приведут только к новому росту стоимости, заявил Путин. Он напомнил, что европейская сторона сама настояла на переводе ценообразования от формульной к спотовой.

В то время как работа (первого) "Северного потока" остановлена из-за технических неисправностей, которые не может устранить компания Siemens Energy, Путин подтвердил готовность российской стороны начать поставки по магистрали "Северный поток 2".

Еврокомиссия (ЕК) собирается на предстоящем Совете ЕС 9 сентября представить предложение об установлении предельной цены на российский газ, заявила в среду председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Мы нацелены на снижение цены на газ. В связи с этим мы предложим "потолок" цен на российский газ", - сказала фон дер Ляйен в ходе выступления по энергетике.

По ее словам, этот вопрос министры энергетики стран ЕС обсудят на встрече 9 сентября.

Ранее стало известно, что "Московская биржа" с 12 сентября предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. Кроме того, таким клиентам станет доступно совершение сделок репо с ЦК с акциями и облигациями. Клиенты-нерезиденты, связанные с недружественными государствами, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц, смогут совершать операции с акциями, кроме акций стратегических и ряда иных предприятий.

Допуск "дружественных" нерезидентов к торгам на фондовом рынке РФ окажет ограниченное влияние на рубль, полагают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ). "По нашим оценкам, потенциальный навес предложения на фондовом рынке может достигать 175 млрд рублей. В случае постепенной реализации активов их продажи могут не оказать существенного влияния на рубль. В случае интенсивных продаж в сжатые сроки валютный курс может ослабнуть на 1-2 рубля в течение недели, но этот эффект будет временным", - пишут эксперты банка.

Рубль может восстановиться в среду до 60,7 руб./$1, если не будет новостей о возобновлении покупок валюты по бюджетному правилу, считают аналитики Sber CIB. "Рубль во вторник торговался около 60,9 руб./$1, но вечером довольно резко ослаб - до 61,2 руб./$1, - напоминают они. - Подобное ослабление вряд ли будет устойчивым. Рубль в среду сможет восстановиться до 60,7 руб./$1, если не будет новостей о возобновлении покупок валюты по бюджетному правилу. Эту тему может затронуть президент РФ на Восточном экономическом форуме", - отмечают они.

На этой неделе важнейшим событием для рынков станет заседание Европейского центрального банка, которое пройдет в четверг. На заседании в июле европейский ЦБ поднял ставки впервые за 11 лет, сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) Рынок в целом ожидает, что на предстоящем заседании подъем может составить сразу 75 б.п.

Итоги заседания станут известны в 15:15 МСК в четверг.

Цены на нефть перешли к небольшому повышению после снижения в первой половине дня и резкого падения накануне, вызванного опасениями по поводу мирового спроса на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:02 МСК в среду составляет $92,91 за баррель, что на 0,09% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $87,03 за баррель, что на 0,17% выше итогового значения предыдущей сессии.

Аналитики отмечают, что импульс к росту, вызванный решением ОПЕК+ сократить квоту на добычу на октябрь на 100 тыс. баррелей в сутки относительно сентября, сходит на нет.

Негативными факторами для рынка стали тревожные новости о новых локдаунах в Китае и опасения, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира приведет к снижению глобального спроса на топливо, пишет MarketWatch.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая уменьшилась на 3 базисных пункта - до 8,2% годовых. Тем временем ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 8,28% годовых, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев - на уровнях 8,33%, 8,37% и 8,39% годовых соответственно.