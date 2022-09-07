Инвестбанк Синара присвоил рекомендацию "покупать" бумагам Etalon

"Инвестиционный банк Синара" присвоил рекомендацию "покупать" бумагам Etalon с прогнозной стоимостью на уровне 100 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Операционные результаты девелоперов за 2К22 ожидаемо оказались слабыми; с тех пор рынок жилой недвижимости показал существенное восстановление благодаря снижению ставок по ипотеке. Не исключено, что мы повысим нашу оценку акций девелоперов в связи с уменьшением ключевой ставки и программами господдержки, которые поднимут спрос на жилье. Также лидеры рынка выгадают благодаря продолжающейся консолидации, получив возможность фондирования на доступных условиях и сотрудничества с крупнейшими банками. Мы сохраняем наш рейтинг "покупать" по бумагам "ГК ПИК" и "Группы ЛСР", увеличивая целевые цены на 11% и 12% соответственно с учетом более низкого прогнозного WACC и отчетности за 1П22 выше ожиданий. После пересмотра мы присваиваем бумагам Etalon рейтинг "покупать" с целевой ценой 100 рублей за штуку", - указывает аналитик Ирина Фомкина.

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