S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 3870-3920п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3870-3920 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Конанов.

"S&P 500 продолжил снижение, но сумел удержаться выше отметки 3900 пунктов, которая выступает для него сильной поддержкой. Вероятнее всего, вблизи этого уровня бенчмарк будет консолидироваться в узком диапазоне. В пользу дальнейшего нисходящего движения свидетельствуют осцилляторы RSI и MACD, не подающие сигналов к развороту вверх", - отмечает эксперт в комментарии.

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