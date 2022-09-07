Цена акций Аэрофлота может еще вырасти в рамках коррекции - "Велес Капитал"

Цена акций "Аэрофлота" еще может показать небольшой рост в рамках текущей коррекции, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Котировки акций "Аэрофлота" в среду выросли после сообщений о подписании соглашения с ОАК о поставке 339 самолетов в 2023-2030 гг., сумма сделки при этом превысила 1 трлн руб. С технической точки зрения цена акций эмитента к середине дня при этом отступила от максимумов и вернулась в район поддержки 31 руб. для снятия перекупленности. ADX дневного и недельного графиков говорит о преобладании восходящего тренда на выросших с конца августа объемах, что в целом скорее пророчит бумагам достижение максимумов с конца апреля (34,20 руб.) при закреплении выше сопротивления 32,50 руб. При наиболее позитивном сценарии котировки впоследствии попытаются вернуться к апрельскому пику 42,66 руб. Держать длинные позиции имеет смысл как минимум выше поддержки 28,50 руб." - отмечает эксперт в комментарии.

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