Возможен рост цены акций Twitter в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Возможно восстановление котировок акций Twitter в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Во вторник прошли слушания в суде по делу отменившейся покупки Twitter Илоном Маском. Как и ожидалось, бывший глава службы безопасности компании оказывает поддержку г-ну Маску. Стоимость акций социальной сети находится на уровне $38,6 за штуку - примерно сопоставимо с ценой на 1 апреля ($39,3), до предложения о покупке компании по цене $54,2 за бумагу, поэтому мы считаем потенциал снижения котировок акций Twitter ограниченным и в краткосрочной перспективе, напротив, ожидаем их восстановления", - указывают эксперты в комментарии.

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