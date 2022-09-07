"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 170 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 170 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-1,5 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24%, стоп-приказ: 120 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции на Восточном экономическом форуме спрогнозировал существенное снижение убытков российских банков во II полугодии 2022г. По его оценкам, убытки окажутся ниже 1,5 трлн руб., которые сектор показал по итогам первой половины года. Греф утверждает, что Сбербанку не потребуется докапитализация за счет государства, так как банк уже вышел на прибыльный трек. Кроме того, Герман Греф сообщил, что Сбербанк перестал использовать регуляторные послабления ЦБ и почти завершил формирование резервов. Глава Сбербанка также добавил, что ожидает во втором полугодии более позитивного финансового результата.

"С технической точки зрения бумага предпринимает попытки выйти из нисходящего тренда. Открывать позицию стоит на 5% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне 120 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,94", - указывают аналитики инвесткомпании.

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