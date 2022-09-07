"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Netflix с целью $260

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Netflix Inc. с целевой ценой $260 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: $209, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания объявила, что с 1 ноября запустит более дешевый вариант подписки в нескольких странах (США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии) стоимостью $7-9 в месяц. По мнению аналитиков, данный шаг поможет расширить базу пользователей и повысить коэффициент удержания клиентов.

"С точки зрения технического анализа цена акции приближается к локальной линии поддержки. Идея на рост бумаги с целью $260. При объеме позиции в 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $209 риск на портфель составит 0,43%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,43", - отмечают эксперты "Финама".

Netflix Inc. - американская компания, которой принадлежит одноименный стриминговый сервис фильмов и сериалов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.