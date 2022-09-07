Цена нефти останется под давлением до окончания выборов в США - "Мои Инвестиции"

Цена нефти останется под давлением до окончания выборов в США, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"США активно распродают нефть из стратегического резерва, с начала года резерв упал с 600 млн до 450 млн барр. Программа будет продолжаться до конца октября и вряд ли будет продлена, так как промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 8 ноября. Запасы нефти и нефтепродуктов в США с учетом госрезерва продолжают неуклонно сокращаться, упав до минимума с 2008г в 1663 млн барр. Как только США прекратят продажу из госрезерва, стремительно начнут сокращаться уже коммерческие запасы", - прогнозируют эксперты.

По мнению стратегов, фактор возврата иранской нефти на рынок можно исключить, по крайней мере, до ноябрьских выборов в США. Несмотря на сообщения о прогрессе в переговорах по ядерной сделке, стороны не могут договориться по вопросу расследования МАГАТЭ прошлой иранской ядерной программы.

"Ключевой фактор неопределенности на текущий момент - насколько упадет спрос на нефть из-за замедления экономического роста, особенно в Европе, - подчеркивается в комментарии. - Краткосрочно цены на нефть могут быть под давлением из-за окончания летнего сезона. С другой стороны, ОПЕК+ не даст ценам на нефть сильно упасть. Полагаем, что лучшей стратегией на рынке в ближайшие недели будет поиск точки входа. Ниже $90 за баррель по Brent нефть будет выглядеть недооцененной. После выборов в США цена Brent имеет все шансы вернуться выше $100/барр.".

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