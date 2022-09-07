Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Sarepta до $130

Аналитики Freedom Finance Global повысили целевую цену акций Sarepta Therapeutics до $130 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Американская биотехнологическая компания Sarepta Therapeutics объявила о снятии запрета на испытания части В для препарата SRP-5051 (vesleteplirsen) против мышечной дистрофии Дюшенна. В последние недели акции Sarepta позитивно отреагировали на новость о поглощении биотехнологической компании Global Blood со стороны Pfizer. По нашему мнению, Sarepta также может стать интересной для поглощения со стороны крупной фармацевтической компании благодаря широкому портфелю препаратов для лечения генетических заболеваний и перспективному пайплайну. Мы повышаем целевую цену SRPT до $130 и сохраняем рекомендацию "покупать", - пишет аналитик Илья Зубков.

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