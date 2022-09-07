Возможен рост котировок нефти до $105-110/барр. к концу года - ITI Capital

Возможен рост котировок нефти до $105-110 за баррель Brent к концу текущего года, отмечается в аналитическом материале ITI Capital.

"Цены на нефть к концу года могут достичь диапазона $105-110/барр. или даже подняться выше в зависимости от того, насколько Россия сократит добычу в ответ на ограничения морского импорта нефти и нефтепродуктов и цен, поэтому сейчас самое время покупать фьючерсы на нефть и акции нефтяных компаний", - прогнозируют аналитики инвесткомпании.

Они полагают, что в начале IV квартала на рынке после профицита из-за карантина в Китае и узких мест в цепочках поставках может вновь возникнуть дефицит. Добыча нефти в России сократилась на 600 тыс. с пика, предшествующего спецоперации из-за ограничений в поставках нефтепродуктов морским путем из-за санкций ЕС. В то же время сокращение морского экспорта нефти в Европу на 1,7 млн б/с, с 4,4 млн б/с до 2,7 млн б/с, было на 80% компенсировано спросом со стороны Китая и Индии и других азиатских стран.

"Ограничения ЕС в отношении поставок российской нефти и нефтепродуктов вступят в силу 5 декабря. Ограничение цен может привести к еще большему сокращению экспорта, что приведет к удорожанию нефти. Цель ЕС заключается в том, чтобы цены на сырую нефть, дизельное топливо и бензин были ниже нынешних отпускных цены в России и выше предельных издержек России, и на уровне цен, которые Россию устраивали ранее. Россия может ответить на санкции сокращением поставок в ЕС и страны НАТО и уменьшением добычи. Из-за сокращения поставок из России на 1 млн б/с цены на нефть могут вырасти как минимум на $20/барр.", - пишут эксперты ITI Capital.

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