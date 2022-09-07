Цены на медь, скорее всего, покажут худшую динамику среди цветных металлов в 2022-2023 гг. - ПСБ

Цены на медь, скорее всего, покажут худшую динамику среди цветных металлов в 2022-2023 годах, говорится в обзоре аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Проблем с производством меди, в отличие от других промышленных металлов, нет, так как крупнейшими поставщиками для всего мира являются страны Южной Америки. Ожидаем, что власти Китая поддержат застройщиков, что позволит частично восстановить спрос на металл. Дополнительным небольшим поддерживающим фактором станет желание Пекина нарастить генерацию электричества с помощью возобновляемых источников энергии, что приведет к увеличению потребления меди. Однако, на наш взгляд, спрос в Китае увеличится не так сильно, как это необходимо, а отсутствие значимых рисков с производством приведут к тому, что цены на медь покажут худшую динамику среди цветных металлов в 2022 и 2023 годах", - указывают эксперты Егор Жильников и Алексей Головинов.

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