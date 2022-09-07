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07 сентября 2022 года 11:41

Рынок акций РФ утром протестировал в снижении 2400п по индексу МосБиржи, выросли Аэрофлот, ОАК и Соллерс на новостях

Москва. 7 сентября. Рынок акций РФ утром в среду продолжил снижение по большинству blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, индекс МосБиржи протестировал рубеж 2400 пунктов, после чего немного отскочил. Выросли на корпоративных новостях бумаги "Аэрофлота", ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и "Соллерса".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2422,13 пункта (-0,1%, в начале торгов индекс падал ниже 2395 пунктов), индекс РТС - 1247,78 пункта (-0,4%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 4%.

Доллар стоит 61,16 рубля (-0,07 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Московской биржи" (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+16,7%), "Аэрофлота" (+4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), Сбербанка (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%).

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) и "Объединенная авиастроительная корпорация" подписали соглашение о поставке 339 самолетов, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания, которая состоялась в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2022) в среду. Стоимость соглашения "Аэрофлота" и ОАК о поставке 339 самолетов составляет более 1 трлн рублей, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах ВЭФ-2022.

Сбербанк (MOEX: SBER) вышел на прибыль, во втором полугодии прогнозирует положительный финансовый результат, сообщил журналистам на онлайн пресс-конференции в рамках ВЭФ-22 президент - председатель правления банка Герман Греф. "В общем вторую половину года мы видим значительно более позитивной, банк адаптировался к новой реальности, активно меняем нашу бизнес-модель", - добавил глава Сбербанка.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду на рынке акций РФ можно ожидать легкого снижения по причине как общей перегретости, так и ожиданий доступа на рынок дружественных нерезидентов с 12 сентября, которые могут обеспечить небольшой навес продаж.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, коррекция рынка акций вниз не изменила его техническую картину. В среду на внешнем негативе индекс МосБиржи может умеренно просесть, но удержится в зоне 2400-2450 пунктов. В случае стабилизации на мировых рынках не исключены и попытки возврата индикатора выше 2450 пунктов. Лучше рынка могут выглядеть бумаги тех компаний, которые, по данным "Мосбиржи", включены в список стратегических и которыми нерезиденты пока не смогут торговать ("Аэрофлот", "АЛРОСА", ФСК, "Совкомфлот" (MOEX: FLOT), "Газпром" (MOEX: GAZP), "Роснефть", "Транснефть" (MOEX: TRNF) и ВТБ).

Как отмечает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко, ранее "Мосбиржа" открыла для инвесторов из дружественных стран операции с облигациями, а теперь им будут доступны и акции, за исключением бумаг отдельных стратегических компаний и банков. Ни крупных покупок, ни масштабных распродаж после этого решения не ожидается, торговые обороты в первое время увеличатся незначительно, считает эксперт.

Резидентов ограничат в инвестициях. Покупки иностранных ценных бумаг для неквалифицированных инвесторов будут серьезно ограничены с октября и запрещены с 2023 года. Это может вызвать переток части средств на российский рынок и стать одним из драйверов его роста. Однако конверсия будет далека от 100%. Кроме того, решение ЦБ РФ негативно повлияет на бизнес "СПБ Биржи" (SPB: SPBE).

В среду ожидается смешанная динамика российских акций в отсутствие важных событий. Ориентир для индекса МосБиржи - диапазон 2400-2450 пунктов, полагает Ващенко.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, на нефтяном рынке цены вновь снижаются, оптимизма от сокращения добычи ОПЕК+ хватило ненадолго, и тема ослабления спроса вновь оказалась на повестке дня. Рынок будет внимательно следить за новыми порциями макростатистики, а также может отреагировать на решение ЕЦБ по процентной ставке, которое ожидается в четверг.

Ближайшим уровнем поддержки по Brent выступает круглая отметка $90 за баррель. Здесь покупатели могут попытаться перехватить инициативу, но для этого важно отсутствие ярко выраженного негативного информационного фона. Если котировки уйдут ниже $90, возможны вербальные интервенции со стороны стран ОПЕК. Альянс в понедельник ясно дал понять, что текущие цены его вполне устраивают и снижение не отвечает интересам участников картеля.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил журналистам, что он стал "менее оптимистичным" в отношении возобновления иранской ядерной сделки, чем на прошлой неделе. Очевидно, что переговоры вновь затягиваются. На прошлой неделе Иран прислал свой ответ на проект соглашения, который в ЕС именовали "окончательным" в надежде поскорее свернуть процесс торга. В госдепартаменте США назвали новые иранские предложения "неконструктивными", но подробностей не раскрыли.

В США индексы акций накануне снизились на 0,4-0,7%, при этом индекс Nasdaq (-0,7%) снизился по итогам седьмой сессии, что является самым длительным периодом спада почти за шесть лет - с ноября 2016 года, согласно данным Dow Jones Market Data.

Давление на рынок продолжает оказывать обеспокоенность инвесторов высокой инфляцией, ростом цен на энергоресурсы и ожидаемым ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, пишет MarketWatch.

В среду в Азии также преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 1%), "минусует" Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE теряют 0,5-0,8%), но вышли вверх американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Профицит внешней торговли Китая в августе неожиданно опустился до $79,39 млрд - минимума за три месяца, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Месяцем ранее показатель достиг рекордных $101,26 млрд. При этом аналитики ожидали его сокращения в августе в среднем до $92,7 млрд, сообщает Trading Economics.

Объем промышленного производства в ФРГ в июле уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали более существенного падения показателя, на 0,5%. В июне показатель вырос на 0,4%.

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают снижаться после отката накануне, вызванного опасениями по поводу мирового спроса на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $91,92 за баррель (-1% и -3% во вторник), октябрьская цена WTI - $86,0 за баррель (-1%).

Аналитики отмечают, что импульс к росту, вызванный решением ОПЕК+ сократить квоту на добычу на октябрь на 100 тыс. баррелей в сутки относительно сентября, сходит на нет.

Негативными факторами для рынка стали тревожные новости о новых локдаунах в Китае и опасения, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира приведет к снижению глобального спроса на топливо, пишет MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (-9,2%), акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-5,7%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-4,4%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-2,6%), бумаги ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-2,2%).

MD Medical Group (MOEX: MDMG) Investments Plc (-1,6% ГДР) (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя" ) рассчитывает до конца года найти решение, которое позволит выплатить дивиденды всем акционерам компании, заявил первый заместитель генерального директора Андрей Хоперский. По его словам, компания способна выплатить дивиденды, но в настоящее время сложилась ситуация, при которой в случае выплаты компанией дивидендов не все акционеры смогут получить их. "Проблема заключается в том, что те держатели GDR, которые находятся в НРД, дивиденды не получат, потому что нет "перемычки" между Euroclear и НДР, пояснил Хоперский ситуацию в ходе онлайн-встречи на площадке "Финам".

Подорожали бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (+6,1%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+3,5%), VK (MOEX: VKCO) (+3,4%), акции "Соллерса" (+3%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,8%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+2,7% и +7,1% "префы").

ПАО "Соллерс Авто", совместное предприятие которого с американским Ford в РФ (ООО "Соллерс Форд", Елабуга) было приостановлено весной этого года, планирует до конца года наладить выпуск двух новых моделей LCV под брендом "Соллерс" в Елабуге на базе своей 100%-ной "дочки" (ООО "Соллерс Алабуга").

Как передал корреспондент "Интерфакса", дополнительное соглашение об этом к специальному инвестиционному контракту (СПИК) российского автопроизводителя на ВЭФ-2022 в среду подписали вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и гендиректор и совладелец ПАО "Соллерс Авто" Николай Соболев.

Группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,3%)) не будет выплачивать дивиденды ближайшие несколько лет, сообщил "Интерфаксу" совладелец и председатель совета директоров группы Андрей Северилов в кулуарах ВЭФ-2022. "Ближайшие два-три года дивидендов не будет, вся чистая прибыль пойдет на развитие компании", - сказал Северилов, отвечая на вопрос, сохраняются ли планы не платить дивиденды по итогам 2022 года и ближайшие несколько лет. Акционеры FESCO на годовом собрании в мае 2022 года приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

Чистая прибыль ДВМП по РСБУ в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 6,1 раза, до 3,366 млрд рублей. Чистая прибыль по МСФО в I полугодии составила 14,565 млрд руб. (+25%). ПАО "ДВМП" последний раз выплачивало дивиденды по итогам 2002 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,41 млрд рублей (из них 2,3 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,94 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,07 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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