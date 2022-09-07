Текущее снижение рынка акций стоит использовать для покупок дивидендных бумаг - "КИТ Финанс Брокер"

Текущее снижение рынка акций стоит использовать для покупок дивидендных бумаг, полагает главный аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

"Московская биржа" сообщила о том, что с 12 сентября 2022г предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран, а также нерезидентам, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц, напоминает эксперт.

"Участники рынка отреагировали на данные новости чрезмерно сильно, распродажи российских акций начались широким фронтом. Мы считаем реакцию рынка чрезмерной, 12 сентября 2022г доступ дружественных нерезидентов к торгам акциями, допуск к сделкам РЕПО/РЕПО с ЦК с акциями и облигациями, а также допуск КИКов к торгам акциями будет с техническим ограничением по списку стратегических предприятий. Это означает, что не будет большого давления со стороны нерезидентов. Поэтому рекомендуем использовать текущую коррекцию, которая может продолжится несколько дней, как возможность нарастить долю в дивидендных акциях. Мы выделяем следующие акции: "НОВАТЭК", "Роснефть", "Газпром нефть", "ФосАгро" и спекулятивно "Газпром", "ЛУКОЙЛ", - пишет Баженов.

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