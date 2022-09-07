Вероятный диапазон торгов нефти в среду - $90-92/барр. - ПСБ

Вероятный диапазон торгов нефти марки Brent в среду - $90-92 за баррель, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Попытки нефти вернуться в диапазон $95-100 за баррель при поддержке комментариев ОПЕК+ не увенчались успехом, констатирует аналитик. Сантимент на рынке нефти неустойчивый: оптимизм в связи с намерениями ОПЕК+ сокращать добычу в случае необходимости сменился вновь усилившимися опасениями по мировой экономике и спросу, отмечает Крылова.

Индекс доллара DXY обновил максимум с 2002 года, в среду в фокусе будет "Бежевая книга" ФРС США, в четверг - заседание ЕЦБ.

"Жесткая риторика в отчете ФРС и ожидаемый подъем ставки ЕЦБ в четверг (консенсус - 1,25%) могут быть негативно восприняты участниками рынка. В то же время мы считаем, что ужесточение политики мировых центробанков уже отчасти заложено в цены, равно как и торможение мировой экономики и спроса на энергоносители. На этом фоне мы не ждем, что нефти удастся закрепиться под $90 за баррель, но краткосрочно цена может опуститься ниже. В среду внимание стоит обратить и на статистику по запасам от Американского института нефти, предваряющую более официальную от Минэнерго США, которая выйдет в четверг. Полагаем, что цены на нефть будут под давлением в среду, ориентируемся на $90-92 за баррель марки Brent", - пишет эксперт банка в комментарии.

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