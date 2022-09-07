Рубль может восстановиться до 60,7 руб./$1 в среду - Sber CIB

Рубль может восстановиться в среду до 60,7 руб./$1, если не будет новостей о возобновлении покупок валюты по бюджетному правилу, считают аналитики Sber CIB.

"Рубль во вторник торговался около 60,9 руб./$1, но вечером довольно резко ослаб - до 61,2 руб./$1, - напоминают они. - Подобное ослабление вряд ли будет устойчивым. Рубль в среду сможет восстановиться до 60,7 руб./$1, если не будет новостей о возобновлении покупок валюты по бюджетному правилу. Эту тему может затронуть президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме".

Котировки Brent в среду утром снизились до $91,3 за баррель из-за укрепления доллара США и сокращения Китаем импорта нефти в августе. По мнению аналитиков Sber CIB, в течение дня Brent может протестировать уровень $90 за баррель.

"Доходности ОФЗ во вторник снизились ещё на 1-9 б. п. Эта тенденция может сохраниться и в среду. Вечером будут опубликованы данные по недельной инфляции, которая, скорее всего, останется отрицательной. Это дополнительно подстегнёт спрос на ОФЗ в четверг", - прогнозируют эксперты инвестбанка.

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