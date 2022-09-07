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07 сентября 2022 года 10:35

Рубль подрастает к доллару и снижается к евро на старте торгов вслед за их динамикой на Forex

Москва. 7 сентября. Доллар США слегка понижается, евро, напротив, немного подрастает на "Московской бирже" в среду утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,15 - 61,21 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,16 руб./$1 (-7,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 60,51 руб./EUR1 (+9,5 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 0,29 коп. к уровню закрытия 6 сентября, до 60,87 рубля.

Доллар при этом оказался на 30,81 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,71 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль разнонаправленно меняется к доллару и евро на старте торгов среды вслед за динамикой валют на глобальном рынке. Евро корректируется вверх в паре с долларом после того, как накануне обновил минимум с декабря 2002 года на фоне усиления энергетического кризиса в Европе из-за остановки поставок российского газа по газопроводу "Северный поток".

Российский рубль и китайский юань будут использоваться в расчетах за газ с китайской CNPC в пропорции 50 на 50, сообщил тем временем в среду президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Как сообщалось, во вторник "Газпром" (MOEX: GAZP) и CNPC подписали дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту, зафиксировав переход на осуществление расчетов за поставки российского газа в Китай в национальных валютах стран - рублях и юанях.

Покупатели из недружественных стран обязаны платить за российский газ с обязательной конвертацией валюты в рубли - только после этого обязательство покупателя по оплате считается исполненным. Частично переводятся на рублевую оплату поставки газа в Турцию (по данным Bloomberg, сейчас идет речь о рублевой оплате 25% поставок).

На этой неделе важнейшим событием для рынков станет заседание Европейского центрального банка, которое пройдет в четверг. На заседании в июле европейский ЦБ поднял ставки впервые за 11 лет, сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) Рынок в целом ожидает, что на предстоящем заседании подъем может составить сразу 75 б.п.

Итоги заседания станут известны в 15:15 МСК в четверг.

Цены на нефть марки Brent продолжают снижаться в среду после резкого падения накануне, вызванного опасениями по поводу мирового спроса на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 МСК в среду составляет $91,83 за баррель, что на 1,08% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $85,76 за баррель, что на 1,29% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Аналитики отмечают, что импульс к росту, вызванный решением ОПЕК+ сократить квоту на добычу на октябрь на 100 тыс. баррелей в сутки относительно сентября, сходит на нет.

Негативными факторами для рынка стали тревожные новости о новых локдаунах в Китае и опасения, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира приведет к снижению глобального спроса на топливо, пишет MarketWatch.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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