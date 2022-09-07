Индекс Мосбиржи может понизиться до 2314п в ближайшей перспективе - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи может понизиться до 2314 пунктов в ближайшей перспективе, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 2,5-2,7%, снимая краткосрочную перекупленность после новостей о скором возвращении инвесторов из недружественных стран на рынок. Индикаторы в рамках коррекции теперь могут приступить к закрытию дивидендных гэпов конца августа и развить снижение в район 2314 и 1212 пунктов соответственно. Ближайшие поддержки при этом расположены у 2420 и 1225 пунктов", - указывает эксперт.

На взгляд Кожуховой, в начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под нисходящим давлением и развить коррекционное снижение вместе с мировыми фондовыми площадками ввиду отсутствия веских оснований для повышения. Позитивные сигналы при этом могут приходить по отдельным эмитентам с Восточного экономического форума, на котором президент Владимир Путин сделал много заявлений, посвященных изменению мирового порядка.

Глава Сбербанка Герман Греф при этом сообщил о выходе банка на прибыльность во второй половине года и формировании всех необходимых резервов, что, по мнению аналитика "Велес Капитала", позитивно для эмитента.

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