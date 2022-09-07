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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи начнет торги в среду, скорее всего, небольшим снижением - ПСБ
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07 сентября 2022 года 09:58
Индекс Мосбиржи начнет торги в среду, скорее всего, небольшим снижением - ПСБ
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду, скорее всего, с небольшого снижения, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Считаем, что коррекция не изменила техническую картину по рынку. Не исключаем, что в среду из-за ухудшившегося внешнего фона и отката цен на нефть индекс Мосбиржи начнет торги небольшим снижением, но рассчитываем, что он удержится в зоне 2400-2450 пунктов. В случае стабилизации на мировых рынках не исключаем и попыток возврата выше 2450 пунктов. Допускаем, что "лучше рынка" могут выглядеть бумаги тех компаний, которые, по данным Мосбиржи, включены в список стратегических и которыми нерезиденты пока не смогут торговать. Это акции "Аэрофлота", "АЛРОСА", "ФСК ЕЭС", "Совкомфлота", "Газпрома", "Роснефти", "Транснефти" и ВТБ", - указывает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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