Индекс Мосбиржи начнет торги в среду, скорее всего, небольшим снижением - ПСБ

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду, скорее всего, с небольшого снижения, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Считаем, что коррекция не изменила техническую картину по рынку. Не исключаем, что в среду из-за ухудшившегося внешнего фона и отката цен на нефть индекс Мосбиржи начнет торги небольшим снижением, но рассчитываем, что он удержится в зоне 2400-2450 пунктов. В случае стабилизации на мировых рынках не исключаем и попыток возврата выше 2450 пунктов. Допускаем, что "лучше рынка" могут выглядеть бумаги тех компаний, которые, по данным Мосбиржи, включены в список стратегических и которыми нерезиденты пока не смогут торговать. Это акции "Аэрофлота", "АЛРОСА", "ФСК ЕЭС", "Совкомфлота", "Газпрома", "Роснефти", "Транснефти" и ВТБ", - указывает эксперт в комментарии.

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