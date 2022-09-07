Курс рубля может протестировать уровень 61,5 руб./$1 в среду - ПСБ

Курс валютной пары доллар/рубль может протестировать снизу вверх уровень 61,5 руб./$1 на торгах в среду на фоне находящихся под давлением нефтяных котировок, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Эксперт при этом отмечает, что резкого роста не ожидается, технически укрепление "американца" выглядит ограниченно.

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