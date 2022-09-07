Индекс Мосбиржи откроет торги в среду снижением на 0,2-1% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду снижением в пределах 0,2-1%, в диапазоне 2400-2420 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона создает условия открытия индекса Мосбиржи с существенным спадом. Позднее не исключено его дальнейшее сползание ниже ближайшего значимого уровня в 2400 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2390, 2370 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2430, 2450 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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