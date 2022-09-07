Цены рублевых корпбондов в среду могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 7 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; при этом некоторую поддержку рынку будут оказывать ожидания возможного дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ во втором полугодии 2022 года, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций закончил первые торги на этой неделе после длинных выходных на негативной ноте. При этом индекс Nasdaq Composite снизился по итогам седьмой сессии, что является самым длительным периодом спада почти за шесть лет - с ноября 2016 года. Давление на рынок продолжает оказывать обеспокоенность инвесторов высокой инфляцией, ростом цен на энергоресурсы и ожидаемым ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе увеличился до 56,9 пункта по сравнению с 56,7 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем предполагали снижение до 55,1 пункта, сообщает Trading Economics.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются на торгах в среду, за исключением китайского Shanghai Composite, который незначительно растет. Японский Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,68%. Китайский Shanghai Composite к 8:31 МСК прибавил 0,04%, тем временем гонконгский Hang Seng снизился на 1,74%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК опустился на 1,5%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка снизился на 1,4%.

В свою очередь цены на нефть марки Brent продолжают снижаться в среду после резкого падения накануне, вызванного опасениями по поводу мирового спроса на топливо. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 МСК в среду составила $91,6 за баррель, что на 1,33% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 3%, до $92,83 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $85,53 за баррель, что на 1,55% ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1 цент, до $86,88 за баррель.

Аналитики отмечают, что импульс к росту, вызванный решением ОПЕК+ сократить квоту на добычу на октябрь на 100 тыс. баррелей в сутки относительно сентября, сходит на нет. Негативными факторами для рынка стали тревожные новости о новых локдаунах в Китае и опасения, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира приведет к снижению глобального спроса на топливо.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,156 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,507 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 сентября вырос всего на 0,02% и составил 109,49 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 806,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Европлан-001Р-01" (+0,55%), "ГТЛК-001Р-15" (+0,4%) и "Альфа-Банк-002Р-10" (+0,33%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-13" (-0,65%), "Газпром капитал БО-05" (-0,47%) и "РУСАЛ Братск БО-002Р-01" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) полностью разместила выпуск 3-летних облигаций серии 002P-06R объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 2 сентября за час. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,75% годовых, ставке соответствует доходность к погашению на уровне 11,19% годовых. Купоны квартальные. В середине августа компания разместила выпуск 15-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 002P-05R объемом 10 млрд рублей по ставке 10,75% годовых.

ООО "Торговый дом "Русский чай" 6 сентября начало размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций 1-й серии объемом 100 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Ставка купона будет рассчитываться по следующей формуле: ключевая ставка ЦБ РФ на дату начала купонного периода плюс 2%.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") планирует во второй половине сентября провести сбор заявок на 3-летние "социальные" облигации объемом 15 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ. Ориентир по доходности - премия не более 140 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Дата погашения выпуска предварительно - 15 ноября 2025 (срок обращения будет зафиксирован в зависимости от даты размещения). Купоны полугодовые с фиксированными выплатами 15 ноября и 15 мая.

ООО "Балтийский лизинг" в последней декаде сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 11% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 11,3% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация - по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-6-го купонов, в результате чего дюрация выпуска составит около 2,2 года. Купоны полугодовые.

АО "Почта России" приобрело в рамках оферты 2 млн 221 тыс. 538 облигаций серии БО-001Р-06 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 44,43% выпуска. Десятилетний выпуск на 5 млрд рублей был размещен в сентябре 2019 года по ставке полугодового купона 7,55% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты в сентябре 2025 года - 9% годовых.

ПАО "МОЭК" выкупило по оферте 93 тыс. 211 облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 1,86% выпуска. МОЭК разместила 6-летний выпуск на 5 млрд рублей в марте 2019 года по ставке 8,65% годовых. Ставка текущего купона - 8,25% годовых.

Лизинговая компания "Простые решения" ("ПР-Лизинг") выставила по согласованию с владельцами на 27 сентября оферту на приобретение облигаций серии 002Р-01. Период предъявления бумаг к выкупу - с 19 по 23 сентября. Количество выкупаемых бумаг - не более 400 тыс. штук номиналом 1 тыс. рублей. Цена приобретения определяется на основании анализа уведомлений о намерении продать облигации, полученных от владельцев, но не может быть более 98,5% от номинальной стоимости облигации. Выпуск объемом 1,75 млрд рублей со сроком обращения 9 лет был размещен в октябре 2020 года по ставке ежемесячного купона 10% годовых до оферты с исполнением в феврале 2023 года.