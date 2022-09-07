.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в среду могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива
.
ГЛАВНОЕ
Экономика РФ в 1-м полугодии снизилась на 0,4% - Росстат
Экономика РФ в 1-м полугодии в годовом выражении снизилась на 0,4%, сообщил Росстат. Минэкономразвития ранее оценивало снижение ВВП в 1-м полугодии на 0,5%.
 
Инфляция в РФ по итогам 2022 г будет в районе 12% - Путин
Инфляция в РФ по итогам 2022 года составит порядка 12% с дальнейшим возможным снижением до 4-6% в годовом выражении уже в первом-втором кварталах 2023 года, заявил президент России Владимир Путин, выступая сегодня на пленарном заседании Восточного...
 
Мораторий на банкротство продлевать не планируется
Мораторий на банкротства после 1 октября продлевать не планируется, такая позиция обсуждается сейчас в правительстве, возможны какие-то частные исключения, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на сессии "Бизнес под...
 
За чей счет трансформация экономики
Трансформация российской экономики может быть обеспечена двумя альтернативными способами: с помощью преимущественно бюджетных либо частных источников финансирования. Об этом говорится в совместной презентации Минфина и ЦБ, представленной в...
 
07 сентября 2022 года 09:37

Цены рублевых корпбондов в среду могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 7 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; при этом некоторую поддержку рынку будут оказывать ожидания возможного дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ во втором полугодии 2022 года, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций закончил первые торги на этой неделе после длинных выходных на негативной ноте. При этом индекс Nasdaq Composite снизился по итогам седьмой сессии, что является самым длительным периодом спада почти за шесть лет - с ноября 2016 года. Давление на рынок продолжает оказывать обеспокоенность инвесторов высокой инфляцией, ростом цен на энергоресурсы и ожидаемым ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе увеличился до 56,9 пункта по сравнению с 56,7 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем предполагали снижение до 55,1 пункта, сообщает Trading Economics.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются на торгах в среду, за исключением китайского Shanghai Composite, который незначительно растет. Японский Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,68%. Китайский Shanghai Composite к 8:31 МСК прибавил 0,04%, тем временем гонконгский Hang Seng снизился на 1,74%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК опустился на 1,5%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка снизился на 1,4%.

В свою очередь цены на нефть марки Brent продолжают снижаться в среду после резкого падения накануне, вызванного опасениями по поводу мирового спроса на топливо. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 МСК в среду составила $91,6 за баррель, что на 1,33% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 3%, до $92,83 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $85,53 за баррель, что на 1,55% ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1 цент, до $86,88 за баррель.

Аналитики отмечают, что импульс к росту, вызванный решением ОПЕК+ сократить квоту на добычу на октябрь на 100 тыс. баррелей в сутки относительно сентября, сходит на нет. Негативными факторами для рынка стали тревожные новости о новых локдаунах в Китае и опасения, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира приведет к снижению глобального спроса на топливо.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,156 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,507 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 сентября вырос всего на 0,02% и составил 109,49 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 806,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Европлан-001Р-01" (+0,55%), "ГТЛК-001Р-15" (+0,4%) и "Альфа-Банк-002Р-10" (+0,33%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-13" (-0,65%), "Газпром капитал БО-05" (-0,47%) и "РУСАЛ Братск БО-002Р-01" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) полностью разместила выпуск 3-летних облигаций серии 002P-06R объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 2 сентября за час. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,75% годовых, ставке соответствует доходность к погашению на уровне 11,19% годовых. Купоны квартальные. В середине августа компания разместила выпуск 15-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 002P-05R объемом 10 млрд рублей по ставке 10,75% годовых.

ООО "Торговый дом "Русский чай" 6 сентября начало размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций 1-й серии объемом 100 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Ставка купона будет рассчитываться по следующей формуле: ключевая ставка ЦБ РФ на дату начала купонного периода плюс 2%.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") планирует во второй половине сентября провести сбор заявок на 3-летние "социальные" облигации объемом 15 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ. Ориентир по доходности - премия не более 140 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Дата погашения выпуска предварительно - 15 ноября 2025 (срок обращения будет зафиксирован в зависимости от даты размещения). Купоны полугодовые с фиксированными выплатами 15 ноября и 15 мая.

ООО "Балтийский лизинг" в последней декаде сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 11% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 11,3% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация - по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-6-го купонов, в результате чего дюрация выпуска составит около 2,2 года. Купоны полугодовые.

АО "Почта России" приобрело в рамках оферты 2 млн 221 тыс. 538 облигаций серии БО-001Р-06 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 44,43% выпуска. Десятилетний выпуск на 5 млрд рублей был размещен в сентябре 2019 года по ставке полугодового купона 7,55% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты в сентябре 2025 года - 9% годовых.

ПАО "МОЭК" выкупило по оферте 93 тыс. 211 облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 1,86% выпуска. МОЭК разместила 6-летний выпуск на 5 млрд рублей в марте 2019 года по ставке 8,65% годовых. Ставка текущего купона - 8,25% годовых.

Лизинговая компания "Простые решения" ("ПР-Лизинг") выставила по согласованию с владельцами на 27 сентября оферту на приобретение облигаций серии 002Р-01. Период предъявления бумаг к выкупу - с 19 по 23 сентября. Количество выкупаемых бумаг - не более 400 тыс. штук номиналом 1 тыс. рублей. Цена приобретения определяется на основании анализа уведомлений о намерении продать облигации, полученных от владельцев, но не может быть более 98,5% от номинальной стоимости облигации. Выпуск объемом 1,75 млрд рублей со сроком обращения 9 лет был размещен в октябре 2020 года по ставке ежемесячного купона 10% годовых до оферты с исполнением в феврале 2023 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 сентября 2022 года 19:32
Рубль завершил торги среды небольшим укреплением к доллару и евро в рамках консолидации в ожидании новых стимулов
Москва. 7 сентября. Доллар США и евро немного снизились на "Московской бирже" по итогам торгов в среду, рубль слегка повысился к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к более активной динамике.    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 19:28
Рынок акций РФ в среду продолжил снижение вслед за нефтью, индекс МосБиржи удержался выше 2400п за счет роста НОВАТЭКа
Москва. 7 сентября. Рынок акций РФ в среду продолжил снижение вслед за нефтью (Brent упала ниже $90 за баррель), индекс МосБиржи сумел удержаться за счет роста бумаг "НОВАТЭКа" и "Аэрофлота" благодаря корпоративным новостям.    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 19:13
Цены большинства выпусков евробондов РФ выросли в среду вслед за UST, суверенные спреды сузились
Москва. 7 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду позитивную динамику вслед за развернувшимися вверх ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились за счет более активного падения процентных ставок отечественных евробондов по сравнению с американскими облигациями.    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 19:02
"Мои Инвестиции" назвали топ компаний малой капитализации РФ
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" назвали топ компаний малой капитализации РФ, которые могут показать динамику лучше рынка. В подборку вошли Positive Technologies, "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), "Белуга Групп", "Мечел", "Европейский медицинский центр" (ЕМС), Банк...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 18:30
"Финам" повысил рейтинг акций Гонконгской биржи до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Гонконгской биржи с "держать" до "покупать", подтвердив целевую цену на конец 2022г на уровне HKD378,4, говорится в материале инвесткомпании. "Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы Гонконгской биржи. Рассчитываем, что китайские акции благодаря своей...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 17:55
Цены на нефть, вероятно, останутся под давлением в 4К22 - Freedom Finance Global
Нефтяные котировки продолжат оставаться под давлением в четвертом квартале текущего года, не исключено снижение стоимости барреля нефти марки Brent до $86, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Котировки нефти марки Brent опустились в среду ниже $90 за баррель. В последний раз...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 17:35
Акции телекомов РФ остаются защитными бумагами в текущих условиях - Инвестбанк Синара
Акции российских телекоммуникационных операторов остаются "защитными" бумагами в текущих условиях, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Константин Белов. "Давление на выручку основного бизнеса, как показала практика, носит ограниченный характер, а рентабельность при этом по-прежнему...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 17:10
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции НОВАТЭКа с прогнозной ценой 1400 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью 1400 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 20% без учета дивидендов, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Дмитрия Баженова Акции "НОВАТЭКа" фундаментально остаются одной из...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 16:50
Рубль по-прежнему слабо реагирует на внешние и внутренние драйверы - BCS Express
бль в целом по-прежнему слабо реагирует на внешние и внутренние драйверы, которые по большей части являются негативными, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина. Вероятно, только непосредственная реализация рисков в виде сокращения валютной выручки экспортеров из-за снижения...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 16:30
Инвестбанк Синара присвоил рекомендацию "покупать" бумагам Etalon
"Инвестиционный банк Синара" присвоил рекомендацию "покупать" бумагам Etalon с прогнозной стоимостью на уровне 100 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Операционные результаты девелоперов за 2К22 ожидаемо оказались слабыми; с тех пор рынок жилой недвижимости показал существенное восстановление...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 16:06
S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 3870-3920п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3870-3920 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Конанов. "S&P 500 продолжил снижение, но сумел удержаться выше отметки 3900 пунктов, которая выступает для него сильной поддержкой. Вероятнее...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 15:59
Рубль днем подрастает к доллару и евро на фоне перешедшей к повышению нефти
Москва. 7 сентября. Доллар США немного усилил темпы снижения, евро развернулся вниз после утреннего укрепления и тоже дешевеет на "Московской бирже" в среду днем, рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне небольшой повышательной коррекции цен на нефть.    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 15:45
Цена акций Аэрофлота может еще вырасти в рамках коррекции - "Велес Капитал"
Цена акций "Аэрофлота" еще может показать небольшой рост в рамках текущей коррекции, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки акций "Аэрофлота" в среду выросли после сообщений о подписании соглашения с ОАК о поставке 339 самолетов в 2023-2030 гг., сумма...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 15:21
Возможен рост цены акций Twitter в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара
Возможно восстановление котировок акций Twitter в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Во вторник прошли слушания в суде по делу отменившейся покупки Twitter Илоном Маском. Как и ожидалось, бывший глава службы безопасности компании оказывает поддержку г-ну...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 15:00
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 170 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 170 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-1,5 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24%, стоп-приказ: 120 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты напоминают, что глава...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.