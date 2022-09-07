Внимание инвесторов на рынке акций РФ может сместиться к экспортерам в 4К22 - Инвестбанк Синара

Внимание инвесторов на российском фондовом рынке в четвертом квартале текущего года может сместиться от ориентированных на внутренний рынок компаний к экспортерам, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

Эксперты отмечают, что в июне-августе секторы, ориентированные на внутренний рынок (розница, банки, энергетики, телекомы, IT, девелоперы), показывали динамику лучше индекса, и их бумаги подорожали на 14,8%, тогда как акции экспортеров прибавили в цене 7,4%.

"Объяснение этому можно найти в динамике ВВП, которая оказалась лучше ожиданий, дорогом рубле, уменьшении ставок и низких рыночных оценках. Мы предполагаем, что экспортеры, бумаги которых занимают 2/3 в индексе Мосбиржи, вернут себе внимание инвесторов в 4К22 ввиду прогнозируемого ослабления рубля, выплаты промежуточных дивидендов и притока на рынок средств розничных инвесторов", - указывается в комментарии банка.

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