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07 сентября 2022 года 09:15

Падение индекса Nasdaq стало самым длительным за 6 лет

Американский рынок акций закончил торги вторника негативом. Фондовые рынки стран АТР преимущественно опускаются в среду. Нефть продолжает дешеветь в среду, Brent опустилась до $91,38 за баррель.

Американский рынок акций закончил первые торги на этой неделе после длинных выходных на негативной ноте.

При этом индекс Nasdaq Composite снизился по итогам седьмой сессии, что является самым длительным периодом спада почти за шесть лет - с ноября 2016 года, согласно данным Dow Jones Market Data.

Давление на рынок продолжают оказывать обеспокоенность инвесторов высокой инфляцией, ростом цен на энергоресурсы и ожидаемым ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, пишет MarketWatch.

"Спроса на акции сейчас нет, люди нервничают. Что касается причин, я думаю, что отчасти это психология, отчасти сильный доллар и отчасти более высокая доходность облигаций", - полагает главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник.

По его словам, укрепление американской валюты и повышение доходности бондов особенно негативны для крупнейших технологических компаний, таких как Apple Inc. (SPB: AAPL), акции которой подешевели во вторник на 0,8%, Meta Platforms Inc. (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) - на 1,1% и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - также на 1,1%.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе увеличился до 56,9 пункта по сравнению с 56,7 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем предполагали снижение до 55,1 пункта, сообщает Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Оператор сети аптек CVS Health Corp. (SPB: CVS) объявил о покупке разработчика платформы для оплаты услуг в сфере здравоохранения Signify Health Inc. за $8 млрд. Компания заплатит $30,5 за акцию Signify Health, сделка будет полностью оплачена денежными средствами. На этой новости котировки акций CVS Health снизились на 0,7%, в то время как бумаги Signify Health подорожали на 1,2% - до $29,1.

Стоимость FedEx Corp. (SPB: FDX) опустилась на 2,2% - до $204,17. Аналитики Citi ухудшили рекомендации для акций транспортно-логистической компании до "нейтрально" с "покупать", а прогнозную цену - до $225 с $270.

Котировки бумаг Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) рухнули более чем на 18%. Главный финансовый директор сети магазинов товаров для дома Густаво Арнал в выходные покончил жизнь самоубийством.

Стоимость сервиса заказа такси Lyft Inc. (SPB: LYFT) опустилась на 4,3% после того, как аналитики Bank of America присвоили бумагам компании рекомендацию "ниже рынка".

Страховщик State Farm сообщил о приобретении около 15% акций ADT Inc., занимающейся производством систем безопасности для частных домов, за $1,2 млрд (по $9 за акцию). Цена бумаг ADT взлетела на 16,4% - до $8,39.

Dow Jones Industrial Average во вторник уменьшился на 173,14 пункта (0,55%) - до 31145,3 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции 3M Co. (SPB: MMM), подешевевшие на 4,2%, а также Intel Corp. (SPB: INTC) - на 2,8%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день опустилось на 16,07 пункта (0,41%), составив 3908,19 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 85,96 пункта (0,74%), завершив день на отметке 11544,91 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на торгах в среду, за исключением китайского Shanghai Composite, который незначительно растет.

Японский Nikkei 225 к 8:24 МСК опустился на 0,76%.

В лидерах падения среди компонентов индекса находятся акции транспортной компании Nippon Yusen K.K. (-7,3%), производителя электроники Sharp Corp. (-6,5%) и транспортной Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (-6,1%).

Котировки акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing растут на 0,5%, автомобильной Nissan Motor Co. - на 2,3%.

Китайский Shanghai Composite к 8:31 МСК прибавил 0,04%, тем временем гонконгский Hang Seng снизился на 1,74%.

Профицит внешней торговли Китая в августе неожиданно опустился до $79,39 млрд - минимума за три месяца, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Месяцем ранее показатель достиг рекордных $101,26 млрд.

При этом аналитики ожидали его сокращения в августе в среднем до $92,7 млрд, сообщает Trading Economics.

Экспорт достиг $314,92 млрд, что на 7,1% выше показателя за август прошлого года. Темпы роста впервые с апреля выражены однозначным числом в процентном выражении. Импорт в августе повысился на 0,3% в годовом выражении - до $235,53 млрд.

Эксперты в среднем предполагали повышение экспорта на 12,8% за год, импорта - на 1,1%.

Лидерами снижения в Гонконге являются акции интернет-гиганта Baidu Inc. (SPB: BIDU) (-4,15%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-3,7%) и Alibaba Health Information Technology Ltd. , оказывающей услуги по сбору и использованию медицинских данных, (-3,5%).

Акции Tencent Holdings Ltd. опускаются на 2% на сообщении о том, что компания приобрела миноритарную долю в холдинге, контролирующем издателя популярной видеоигры "Assassin''s Creed" Ubisoft Entertainment SA.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК опустился на 1,5%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подешевели на 1,9%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,5%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка снизился на 1,4%.

ВВП Австралии во втором квартале 2022 года увеличился на 0,9% относительно предыдущего квартала, свидетельствуют официальные статистические данные. Рост был зафиксирован третий квартал подряд. В первом квартале экономика Австралии увеличилась на 0,7%. Аналитики в среднем ожидали роста ВВП во втором квартале на 1%, согласно Trading Economics.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 2,1% и 1,5% соответственно.

Цены на нефть марки Brent продолжают снижаться в среду после резкого падения накануне, вызванного опасениями по поводу мирового спроса на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в среду составляет $91,38 за баррель, что на $1,45 (1,56) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $2,91 (3%), до $92,83 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $85,28 за баррель, что на $1,6 (1,84%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1 цент, до $86,88 за баррель.

Аналитики отмечают, что импульс к росту, вызванный решением ОПЕК+ сократить квоту на добычу на октябрь на 100 тыс. баррелей в сутки относительно сентября, сходит на нет.

"Незначительное сокращение добычи так же мало повлияет на общий рынок, как и аналогичное повышение месяцем ранее, особенно с учетом того, что картель все равно добывает значительно меньше целевого уровня", - отметил аналитик сырьевого рынка в Commerzbank Карстен Фритш.

Негативными факторами для рынка стали тревожные новости о новых локдаунах в Китае и опасения, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира приведет к снижению глобального спроса на топливо, пишет MarketWatch.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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