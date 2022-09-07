Рынок акций РФ локально может продолжить коррекцию в ближайшие дни - BCS Express

Российский рынок акций локально может продолжить коррекцию вниз в ближайшие сессии, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"В целом по рынку после семи сессий роста сложился комплекс факторов, спровоцировавших резкое снижение индексов. Во-первых, это общая перегретость. Рост рынка продолжался с начала августа, индекс Мосбиржи за это время вырос на 21%. При этом никаких сильных откатов в последние недели не наблюдалось. Во-вторых, появились новости о возврате "дружественных" нерезидентов на рынок акций с 12 сентября. В-третьих, слабую динамику во вторник показали нефтяные фьючерсы. Возможно, одним днем волна коррекции не завершится и в ближайшие сессии еще будут локальные попытки продавить рынок чуть ниже. Тем более уже пять сессий подряд наблюдается падение сырьевого индекса Bloomberg Commodity Index, и это негатив для наших экспортеров, - пишет аналитик инвестиционной компании в обзоре. - По индексу Мосбиржи техническая картина пока не вызывает беспокойства. Первый коррекционный уровень был достигнут уже во вторник - 2385 пунктов. Если в ближайшие дни он будет пройден, то далее цели отката сместятся к 2320 пунктам, после чего восходящая тенденция может возобновиться".

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