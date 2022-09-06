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06 сентября 2022 года 19:55

Рубль вечером немного ослаб к доллару и евро в условиях потенциального роста спроса на валюту

Москва. 6 сентября. Доллар США и евро подросли на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль подешевел к бивалютной корзине из-за потенциального роста спроса на валюту в результате расширения списка нерезидентов, которым предоставлена возможность совершать операции на российском рынке акций.

Курс доллара США составил 61,24 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 36,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,42 руб./EUR1, подорожав на 29 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 33,13 копейки - до 60,87 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль понизился к доллару и евро во вторник на фоне новости, что Московская биржа с 12 сентября предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из "дружественных" стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц.

Кроме того, таким клиентам станет доступно совершение сделок репо с ЦК с акциями и облигациями.

Клиенты-нерезиденты, связанные с "недружественными" государствами, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц смогут совершать операции с акциями, кроме акций стратегических и ряда иных предприятий.

Ранее, с 15 августа, Московская биржа предоставила возможность клиентам-нерезидентам из "дружественных" стран, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица, совершать операции на рынке облигаций.

Дополнительный негатив для рубля несут сообщения, что министры энергетики стран Евросоюза могут уже на этой неделе принять решение по вопросу введения потолка цен на российский газ.

Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра экологических преобразований Испании Тересу Риберу. "Министры энергетики ЕС на этой неделе могут принять решение по установлению предельной цены на российский природный газ, сказала Рибера", - говорится в сообщении.

Рибера добавила, что считает возможной реализацию такой меры. При этом, по ее словам, сложно сделать так, чтобы она работала везде. "Я считаю, мы проведем важные дебаты, чтобы задать Европейской комиссии направление", - приводит Bloomberg слова министра.

9 сентября Совет ЕС по энергетике рассмотрит возможность ограничения цен на российский газ в качестве меры сдерживания цен на энергоресурсы. По сообщениям европейских СМИ, в ходе министерской дискуссии будут также затронуты вопросы установления потолка цен на российскую нефть, совместных закупок странами ЕС энергоносителей, разделения цен на газ и электричество и структурной реформы рынка электроэнергии.

Ранее в пятницу страны G7 одобрили план введения ценового потолка для экспортируемой Россией нефти. Для реализации этого плана страны "группы семи" намерены, в частности, запретить страхование танкеров с российской нефтью, если она продается по цене выше определенного лимита.

Следом "Газпром" (MOEX: GAZP) сообщил, что техническое обслуживание единственной рабочей турбины "Северного потока" выявило "грубейшие нарушения", газопровод не будет работать без их устранения, что привело к усилению опасений инвесторов относительно энергетического кризиса в Европе.

В Кремле с сожалением заявили о проблемах, связанных с "Северным потоком", но отметили, что вся ответственность целиком лежит на Европе.

"Мы не можем говорить, как будут выполняться ремонтные работы, потому что этому препятствуют санкции. "Газпром" неоднократно подтверждал свою надежность как гаранта энергобезопасности европейского континента и даже в более широком контексте, но введенные санкции, а именно ЕС, Великобритании, США и Канады, фактически нарушили, сделали неработоспособной систему по техническому обслуживанию узлов и агрегатов турбин, которые обеспечивают прокачку", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам "на полях" Восточного экономического форума во вторник.

Кроме того, отметил он, существуют и юридические проблемы, связанные с действиями санкций, требуются дополнительные гарантии, которые не предоставляются.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, волатильность курса рубля к основным валютам находится на минимальном уровне за последние несколько месяцев: пара "доллар-рубль" консолидируется в узком диапазоне 60-61 руб./$1. "Поступления валюты в страну продолжают снижаться в основном из-за сокращения поставок газа в Европу "Газпромом". С другой стороны, восстановление импорта также идет очень медленными темпами, чего пока недостаточно для изменения равновесия на рынке. Ключевым фактором, способным существенно сдвинуть курс рубля, является возобновление работы бюджетного правила через покупку валют "дружественных" стран в резервные фонды правительства", - говорит Алексеев.

"Рубль во вторник поначалу находился под давлением, после чего резко укрепился. Однако развить восходящее движение не удалось, российская валюта перешла к активному ослаблению, обновив дневной минимум к доллару, который преодолел 61 руб. Рубль продолжает консолидироваться, в основном отыгрывая в соответствующих парах динамику валют на мировом рынке. Баланс спроса и предложения на иностранную валюту в целом сохраняется. Факторы, которые могли бы его нарушить, присутствуют, но непосредственного ощутимого влияния на курс рубля пока не оказывают. Тем не менее, многие инвесторы уже видят угрозу со стороны некоторых из них, в первую очередь - сырьевого. Нефтяные цены возобновили активное снижение. Котировки газа в ЕС после восходящего старта также резко просели, вернувшись к трехнедельным минимумам, установленным в пятницу. Учитывая значительное сокращение газовых поставок в ЕС, это создает предпосылки для ощутимого уменьшения экспортной выручки, большой объем которой поддерживал курс рубля. Возвращение нерезидентов из дружественных стран на российский рынок акций также создает определенные риски для рубля. Некоторые иностранные инвесторы могут продавать акции и покупать на вырученные средства валюту, курс которой остается у нас на достаточно низком уровне", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефтяные котировки на марку Brent продолжают активно снижаться вечером во вторник после значительного роста в понедельник, вызванного новостью о сокращении квоты на добычу ОПЕК+ в октябре.

Накануне Brent подскочила в цене на 2,9% на новости, что министры стран ОПЕК+ приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки по отношению к сентябрю. Основные торги WTI в понедельник не проводились в связи с праздником в США (День труда), а в ходе электронных торгов рост превышал 3%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:20 МСК во вторник составляет $93,31 за баррель, что на 2,54% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. При этом цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $87,23 за баррель, что на 0,41% выше итогового значения предыдущей сессии.

Между тем во вторник негативным фактором для нефтяного рынка стали новости о расширении карантинных ограничений в Китае, усиливающие опасения рынка в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в КНР. Помимо Чэнду, столицы провинции Сычуань, локдаун был введен в городе Гуйян с населением в 6 млн человек, находящемся в провинции Гуйчжоу.

Банк России во вторник, 6 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 320,6 млрд руб. (при лимите 2,92 трлн руб. и спросе 2 трлн 320,6 млрд руб.) в среднем по ставке 7,93% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 30 августа, банки разместили 2 трлн 294,9 млрд руб. (при лимите 2,8 трлн руб. и спросе 2 трлн 294,9 млрд руб.) в среднем по аналогичной ставке.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 сентября на 4,89 копейки, до 60,8544 руб./$1, и увеличил курс евро на 35,21 копейки, до 60,4929 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся во вторник на 54,08 копейки по отношению к прошлой пятнице и составил 60,865 руб./$1. В понедельник торги этим контрактом не проводились из-за Дня труда в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 4,7 копейки по отношению к понедельнику и составил 60,8891 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 858,036, из которых $705,182 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 152,854 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 36,55 копейки, до 60,5144 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 35,2 копейки, до 60,4445 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR863,484 млн, из которых EUR234,201 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR629,283 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая увеличилась на 1 базисный пункт - до 8,28% годовых. Тем временем ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на отметке 8,23% годовых, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев - на уровнях 8,33%, 8,37% и 8,39% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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