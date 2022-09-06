Снижение ставки ЦБР может составить по 50 б.п. на трех ближайших заседаниях - Росбанк

Снижение ключевой ставки Банка России может пройти равными шагами (по 50 б.п.) на трех ближайших заседаниях, считают аналитики Росбанка.

"Мы отмечаем ускорение розничного и корпоративного кредитования в июле, разворот инфляционных ожиданий населения (с 10,8% до 12% на год вперед) и планы активных бюджетных трат в осенние месяцы. Все эти факторы могут замедлить цикл смягчения процентной политики ЦБ. При этом в условиях устойчивой дезинфляции ориентиром на конец года остается ключевая ставка на уровне 6,5% годовых, достижение которой может пройти равными шагами (по минус 50 б.п.) на трех последующих заседаниях регулятора", - пишут эксперты в обзоре.

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