Возможно более сильное ослабление рубля - BCS Express

Возможно более сильное ослабление курса рубля по отношению к доллару США, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.

"Рубль в целом продолжает консолидироваться, в основном в соответствующих парах отыгрывая динамику валют на мировом рынке. Баланс спроса и предложения на иностранную валюту в целом сохраняется. Факторы, которые бы могли его нарушить, присутствуют, но непосредственного ощутимого влияния на курс рубля пока не оказывают. Тем не менее многие инвесторы уже видят угрозу со стороны некоторых из них, в первую очередь сырьевого. Возвращение нерезидентов из "дружественных" стран на российский рынок акций также создает определенные риски для рубля. Некоторые иностранные инвесторы могут продавать акции и покупать на вырученные средства валюту, курс которой остается у нас на достаточно низком уровне", - отмечает аналитик в комментарии.

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