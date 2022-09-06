Рубль днем развернулся вниз к доллару и продолжает дешеветь к евро на фоне негативной динамики нефти

Москва. 6 сентября. Доллар США отыграл утренние потери и немного подрастает, евро также демонстрирует позитивную динамику на Московской бирже во вторник днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 60,9 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,42 руб./EUR1, подорожав на 29,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 15,18 копейки - до 60,69 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро в ходе дневных торгов на фоне негативной динамики цен на нефть. Дополнительный негатив для рубля несут сообщения, что министры энергетики стран Евросоюза могут уже на этой неделе принять решение по вопросу введения потолка цен на российский газ.

Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра экологических преобразований Испании Тересу Риберу. "Министры энергетики ЕС на этой неделе могут принять решение по установлению предельной цены на российский природный газ, сказала Рибера", - говорится в сообщении.

Рибера добавила, что считает возможной реализацию такой меры. При этом, по ее словам, сложно сделать так, чтобы она работала везде. "Я считаю, мы проведем важные дебаты, чтобы задать Европейской комиссии направление", - приводит Bloomberg слова министра.

9 сентября Совет ЕС по энергетике рассмотрит возможность ограничения цен на российский газ в качестве меры сдерживания цен на энергоресурсы. По сообщениям европейских СМИ, в ходе министерской дискуссии будут также затронуты вопросы установления потолка цен на российскую нефть, совместных закупок странами ЕС энергоносителей, разделения цен на газ и электричество и структурной реформы рынка электроэнергии.

Ранее в пятницу страны G7 одобрили план введения ценового потолка для экспортируемой Россией нефти. Для реализации этого плана страны "группы семи" намерены, в частности, запретить страхование танкеров с российской нефтью, если она продается по цене выше определенного лимита.

Следом "Газпром" (MOEX: GAZP) сообщил, что техническое обслуживание единственной рабочей турбины "Северного потока" выявило "грубейшие нарушения", газопровод не будет работать без их устранения, что привело к усилению опасений инвесторов относительно энергетического кризиса в Европе.

В Кремле с сожалением заявили о проблемах, связанных с "Северным потоком", но отметили, что вся ответственность целиком лежит на Европе.

"Мы не можем говорить, как будут выполняться ремонтные работы, потому что этому препятствуют санкции. "Газпром" неоднократно подтверждал свою надежность как гаранта энергобезопасности европейского континента и даже в более широком контексте, но введенные санкции, а именно ЕС, Великобритании, США и Канады, они фактически нарушили, сделали неработоспособной систему по техническому обслуживанию узлов и агрегатов турбин, которые обеспечивают прокачку", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам "на полях" Восточного экономического форума во вторник.

Кроме того, отметил он, существуют и юридические проблемы, связанные с действиями санкций, требуются дополнительные гарантии, которые не предоставляются.

На этой неделе в четверг пройдет заседание Европейского центрального банка, который, как ожидается, поднимет ключевые процентные ставки сразу на 75 базисных пунктов, чего еще не было в его истории.

"После прохождения очередных исторических максимумов индекс доллара на глобальном рынке скорректировался, что не преминуло отразиться и на российском валютном рынке. Продержавшись какое-то время в узком диапазоне 60,8-60,9 руб., доллар постепенно откатился в сторону 60,6 руб. Отметим, что индекс доллара корректируется преимущественно за счет постепенного восстановления позиций пары "евро-доллар". В утренние часы европейская валюта поднималась на максимуме до уровня 0,997 евро/$1, тогда как еще накануне опускалась ниже 0,99 евро/$1. Осторожные покупки евро против доллара наблюдаются на ожиданиях повышения процентной ставки ЕЦБ сразу на 0,75 п.п. Однако мы не исключаем, что риторика европейского регулятора по итогам заседания может не оправдать "ястребиных" ожиданий участников рынка, что приведет к новой волне коррекции европейской валюты. В этом случае на российском рынке доллар снова получит возможность закрепиться выше 61 руб.", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль продолжает плавно смещаться в более низкий диапазон, но движение происходит планомерно, и пока не выходит за рамки фазы консолидации. Это означает, что на определенном этапе резкий прорыв все же должен состояться, и, скорее всего, пара пойдет в северном направлении. Режим ожидания на рынке продлится до тех пор, пока власти не объявят о возобновлении модифицированного бюджетного правила, а масштабы ослабления нашей валюты будут зависеть от параметров интервенций. Что касается прочих факторов, их влияние на "россиянина" остается опосредованным. Доллар на международной арене слегка отступил от новых 20-летних максимумов, но остается вблизи верхней границы диапазона. Нефть же испытывает трудности с вектором движения после неудачных попыток продолжить недавнее восстановление от минимумов", - полагает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Нефть Brent дешевеет во вторник после подъема накануне на решении ОПЕК+ о незначительном сокращении добычи нефти.

В США основные торги в понедельник не проводились из-за выходного дня (День труда).

Давление на рынок во вторник оказывают новости о расширении карантинных ограничений в Китае, усиливающие опасения рынка в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в КНР. Помимо Чэнду, столицы провинции Сычуань, локдаун был введен в городе Гуйян с населением в 6 млн человек, находящемся в провинции Гуйчжоу.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник составляет $93,01 за баррель, что на 2,85% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $86,68 за баррель, что на 0,22% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Министры стран ОПЕК+ в понедельник приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки по отношению к сентябрю.

Банк России во вторник, 6 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 320,6 млрд руб. (при лимите 2,92 трлн руб. и спросе 2 трлн 320,6 млрд руб.) в среднем по ставке 7,93% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 30 августа, банки разместили 2 трлн 294,9 млрд руб. (при лимите 2,8 трлн руб. и спросе 2 трлн 294,9 млрд руб.) в среднем по аналогичной ставке.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая увеличилась на 1 базисный пункт - до 8,28% годовых. Тем временем ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на отметке 8,23% годовых, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев - на уровнях 8,33%, 8,37% и 8,39% годовых соответственно.