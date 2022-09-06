.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем развернулся вниз к доллару и продолжает дешеветь к евро на фоне негативной динамики нефти
.
ГЛАВНОЕ
Экономика РФ в 1-м полугодии снизилась на 0,4% - Росстат
Экономика РФ в 1-м полугодии в годовом выражении снизилась на 0,4%, сообщил Росстат. Минэкономразвития ранее оценивало снижение ВВП в 1-м полугодии на 0,5%.
 
К 2030 году ВВП РФ превысит показатель 2021 года на 17%
Экономика России к 2030 году превысит уровень 2021 года на 17% в случае реализации целевого сценария "ускоренная адаптация". С таким прогнозом министр экономического развития Максим Решетников выступил на итоговой стратегической сессии по основным...
 
Перевозка наличных денег может подорожать
Цены на услуги инкассации в ближайшее время могут подорожать на 30%. Как рассказали "Коммерсанту" два источника на рынке инкассации, его крупнейшие игроки - Сбербанк, "Росинкас" (входит в структуру Банка России) и "Инкахран" (входит в группу МКБ) -...
 
В развитие туризма в РФ до 2030 года будет инвестировано более 450 млрд руб.
Более 450 млрд рублей запланировано инвестировать в российскую туристическую отрасль до 2030 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Со следующего года до 2030 года только прямых бюджетных инвестиций в отрасль туризма у нас...
 
06 сентября 2022 года 15:43

Рубль днем развернулся вниз к доллару и продолжает дешеветь к евро на фоне негативной динамики нефти

Москва. 6 сентября. Доллар США отыграл утренние потери и немного подрастает, евро также демонстрирует позитивную динамику на Московской бирже во вторник днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 60,9 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,42 руб./EUR1, подорожав на 29,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 15,18 копейки - до 60,69 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро в ходе дневных торгов на фоне негативной динамики цен на нефть. Дополнительный негатив для рубля несут сообщения, что министры энергетики стран Евросоюза могут уже на этой неделе принять решение по вопросу введения потолка цен на российский газ.

Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра экологических преобразований Испании Тересу Риберу. "Министры энергетики ЕС на этой неделе могут принять решение по установлению предельной цены на российский природный газ, сказала Рибера", - говорится в сообщении.

Рибера добавила, что считает возможной реализацию такой меры. При этом, по ее словам, сложно сделать так, чтобы она работала везде. "Я считаю, мы проведем важные дебаты, чтобы задать Европейской комиссии направление", - приводит Bloomberg слова министра.

9 сентября Совет ЕС по энергетике рассмотрит возможность ограничения цен на российский газ в качестве меры сдерживания цен на энергоресурсы. По сообщениям европейских СМИ, в ходе министерской дискуссии будут также затронуты вопросы установления потолка цен на российскую нефть, совместных закупок странами ЕС энергоносителей, разделения цен на газ и электричество и структурной реформы рынка электроэнергии.

Ранее в пятницу страны G7 одобрили план введения ценового потолка для экспортируемой Россией нефти. Для реализации этого плана страны "группы семи" намерены, в частности, запретить страхование танкеров с российской нефтью, если она продается по цене выше определенного лимита.

Следом "Газпром" (MOEX: GAZP) сообщил, что техническое обслуживание единственной рабочей турбины "Северного потока" выявило "грубейшие нарушения", газопровод не будет работать без их устранения, что привело к усилению опасений инвесторов относительно энергетического кризиса в Европе.

В Кремле с сожалением заявили о проблемах, связанных с "Северным потоком", но отметили, что вся ответственность целиком лежит на Европе.

"Мы не можем говорить, как будут выполняться ремонтные работы, потому что этому препятствуют санкции. "Газпром" неоднократно подтверждал свою надежность как гаранта энергобезопасности европейского континента и даже в более широком контексте, но введенные санкции, а именно ЕС, Великобритании, США и Канады, они фактически нарушили, сделали неработоспособной систему по техническому обслуживанию узлов и агрегатов турбин, которые обеспечивают прокачку", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам "на полях" Восточного экономического форума во вторник.

Кроме того, отметил он, существуют и юридические проблемы, связанные с действиями санкций, требуются дополнительные гарантии, которые не предоставляются.

На этой неделе в четверг пройдет заседание Европейского центрального банка, который, как ожидается, поднимет ключевые процентные ставки сразу на 75 базисных пунктов, чего еще не было в его истории.

"После прохождения очередных исторических максимумов индекс доллара на глобальном рынке скорректировался, что не преминуло отразиться и на российском валютном рынке. Продержавшись какое-то время в узком диапазоне 60,8-60,9 руб., доллар постепенно откатился в сторону 60,6 руб. Отметим, что индекс доллара корректируется преимущественно за счет постепенного восстановления позиций пары "евро-доллар". В утренние часы европейская валюта поднималась на максимуме до уровня 0,997 евро/$1, тогда как еще накануне опускалась ниже 0,99 евро/$1. Осторожные покупки евро против доллара наблюдаются на ожиданиях повышения процентной ставки ЕЦБ сразу на 0,75 п.п. Однако мы не исключаем, что риторика европейского регулятора по итогам заседания может не оправдать "ястребиных" ожиданий участников рынка, что приведет к новой волне коррекции европейской валюты. В этом случае на российском рынке доллар снова получит возможность закрепиться выше 61 руб.", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль продолжает плавно смещаться в более низкий диапазон, но движение происходит планомерно, и пока не выходит за рамки фазы консолидации. Это означает, что на определенном этапе резкий прорыв все же должен состояться, и, скорее всего, пара пойдет в северном направлении. Режим ожидания на рынке продлится до тех пор, пока власти не объявят о возобновлении модифицированного бюджетного правила, а масштабы ослабления нашей валюты будут зависеть от параметров интервенций. Что касается прочих факторов, их влияние на "россиянина" остается опосредованным. Доллар на международной арене слегка отступил от новых 20-летних максимумов, но остается вблизи верхней границы диапазона. Нефть же испытывает трудности с вектором движения после неудачных попыток продолжить недавнее восстановление от минимумов", - полагает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Нефть Brent дешевеет во вторник после подъема накануне на решении ОПЕК+ о незначительном сокращении добычи нефти.

В США основные торги в понедельник не проводились из-за выходного дня (День труда).

Давление на рынок во вторник оказывают новости о расширении карантинных ограничений в Китае, усиливающие опасения рынка в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в КНР. Помимо Чэнду, столицы провинции Сычуань, локдаун был введен в городе Гуйян с населением в 6 млн человек, находящемся в провинции Гуйчжоу.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник составляет $93,01 за баррель, что на 2,85% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $86,68 за баррель, что на 0,22% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Министры стран ОПЕК+ в понедельник приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки по отношению к сентябрю.

Банк России во вторник, 6 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 320,6 млрд руб. (при лимите 2,92 трлн руб. и спросе 2 трлн 320,6 млрд руб.) в среднем по ставке 7,93% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 30 августа, банки разместили 2 трлн 294,9 млрд руб. (при лимите 2,8 трлн руб. и спросе 2 трлн 294,9 млрд руб.) в среднем по аналогичной ставке.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая увеличилась на 1 базисный пункт - до 8,28% годовых. Тем временем ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на отметке 8,23% годовых, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев - на уровнях 8,33%, 8,37% и 8,39% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 сентября 2022 года 17:15
Возможно снижение индекса Мосбиржи к 2400п в ближайшие дни - ПСБ
декс Мосбиржи может опуститься к уровню 2400 пунктов в ближайшие дни, технически он выглядит перекупленным, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Явных драйверов к росту отечественного рынка акций в текущий момент не наблюдается, отмечает эксперт в комментарии. Настоящее...    читать дальше
.
06 сентября 2022 года 16:49
Снижение ставки ЦБР может составить по 50 б.п. на трех ближайших заседаниях - Росбанк
Снижение ключевой ставки Банка России может пройти равными шагами (по 50 б.п.) на трех ближайших заседаниях, считают аналитики Росбанка. "Мы отмечаем ускорение розничного и корпоративного кредитования в июле, разворот инфляционных ожиданий населения (с 10,8% до 12% на год вперед) и планы активных...    читать дальше
.
06 сентября 2022 года 16:26
Возможно более сильное ослабление рубля - BCS Express
Возможно более сильное ослабление курса рубля по отношению к доллару США, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин. "Рубль в целом продолжает консолидироваться, в основном в соответствующих парах отыгрывая динамику валют на мировом рынке. Баланс спроса и предложения на иностранную валюту в целом...    читать дальше
.
06 сентября 2022 года 16:04
Курс рубля может уйти к уровню 65 руб./$1 в ближайшие месяцы - Росбанк
Курс валютной пары доллар/рубль может уйти к уровню 65 руб./$1 в ближайшие месяцы, считают аналитики Росбанка. "Оживление на валютном рынке в августе в связи с налоговым периодом ненадолго добавило рублю позитива и сменилось волнением в свете дискуссии о бюджетном правиле и планов Минфина провести...    читать дальше
.
06 сентября 2022 года 15:42
Цена акций Мосбиржи обладает потенциалом роста к 100 руб. в ближайшее время - "Велес Капитал"
Котировки акций "Московской биржи" обладают потенциалом роста к уровню 100 рублей за штуку в ближайшее время, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Цена акций "Мосбиржи" с технической точки зрения во вторник поднимались до максимума с середины апреля и еще в...    читать дальше
.
06 сентября 2022 года 15:21
Акции ExxonMobil и Chevron остаются фаворитами нефтегазового сектора на рынке США - Инвестбанк Синара
Акции ExxonMobil и Chevron Corp. пока остаются фаворитами нефтегазового сектора на американском фондовом рынке, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Американские нефтегазовые компании продолжают рост на фоне увеличения стоимости нефти. На наш взгляд, динамика обусловлена тем, что...    читать дальше
.
06 сентября 2022 года 15:01
Цена алюминия останется под давлением в ближайшие 2-3 квартала - ПСБ
Цена алюминия останется под давлением в ближайшие 2-3 квартала, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Котировки алюминия упали ниже $2300/т, - на уровни начала апреля прошлого года, когда восстановительное ралли в промышленных металлах было только на половине пути. Причина...    читать дальше
.
06 сентября 2022 года 14:39
S&P 500 проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 3920-3980п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3920-3980 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов. "S&P 500 опустился к центру широкого нисходящего канала. Индекс отскочил вверх от отметки 3900 пунктов, которая в ближайшее время...    читать дальше
.
06 сентября 2022 года 14:12
ПСБ рекомендует держать акции Полюса
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Полюса" вплоть до публикации финансовой отчетности 21 сентября, говорится в комментарии банка. "Бумаги "Полюса" дорожали на 3,4% на фоне новостей о том, что на повестке заседания СД во вторник будет рассмотрен вопрос дивидендов за 2021г....    читать дальше
.
06 сентября 2022 года 13:45
"Открытие Инвестиции" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Русгидро
"Открытие Инвестиции" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Русгидро", но допускает пересмотр целевой цены в сторону понижения, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Текущая дивидендная политика "РусГидро" предусматривает выплату акционерам 50% скорректированной чистой прибыли, но не...    читать дальше
.
06 сентября 2022 года 13:20
BCS Express понизил целевую цену акций Okta до $87
BCS Express понизил целевую цену акций Okta Inc. до $87 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать" для бумаг компании, говорится в комментарии инвесткомпании. IT-компания Okta, специализирующаяся на управлении идентификацией и доступом пользователей, отчиталась за II квартал 2023 ф.г....    читать дальше
.
06 сентября 2022 года 12:53
Вероятно ослабление рубля до 62 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "Открытие Инвестиции"
Вероятно ослабление рубля до 62 руб./$1 в краткосрочной перспективе, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин. "Рубль в полдень вторника незначительно слабел против доллара и юаня, более заметно теряя позиции против евро, -...    читать дальше
.
06 сентября 2022 года 12:32
Котировки золота могут уйти ниже $1700/унц. - "Финам"
Котировки золота могут уйти ниже уровня поддержки в $1700 за тройскую унцию на фоне сохранения негативной динамики и слабого спроса, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Индекс доллара в начале текущей недели побывал на отметке 100 пунктов - самый высокий уровень за последние 20...    читать дальше
.
06 сентября 2022 года 12:13
Возможен отскок индекса Hang Seng к уровню 19500п - BCS Express
Возможен отскок индекса Hang Seng к уровню 19500 пунктов в связи с локальной перепроданностью, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. "Индекс Гонконгской биржи Hang Seng не показал значительного движения на торгах во вторник. В краткосрочной перспективе без появления новых негативных...    читать дальше
.
06 сентября 2022 года 11:53
ПСБ рекомендует покупать акции НОВАТЭКа
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "НОВАТЭКа", сообщается в обзоре банка. "Акции "НОВАТЭКа" вчера выросли более, чем на 4% на фоне роста цен на газ на хабе TTF практически к $3000/1000 куб.м. Как ожидалось, полная остановка Северного потока "Газпрома" на неопределенный...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.