Акции ExxonMobil и Chevron остаются фаворитами нефтегазового сектора на рынке США - Инвестбанк Синара

Акции ExxonMobil и Chevron Corp. пока остаются фаворитами нефтегазового сектора на американском фондовом рынке, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Американские нефтегазовые компании продолжают рост на фоне увеличения стоимости нефти. На наш взгляд, динамика обусловлена тем, что потребители нефтепродуктов сейчас ощущают ценовое давление не только из-за дисбаланса на рынке нефти, но и по причине нехватки мощностей НПЗ. В связи с этим напоминаем, что нашими фаворитами в секторе остаются ExxonMobil и Chevron с потенциалом роста стоимости акций в 14% и 18% соответственно", - отмечают эксперты в комментарии.

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