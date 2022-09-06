S&P 500 проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 3920-3980п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3920-3980 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"S&P 500 опустился к центру широкого нисходящего канала. Индекс отскочил вверх от отметки 3900 пунктов, которая в ближайшее время способна выступить для него сильной поддержкой. Вероятнее всего, вблизи этого уровня бенчмарк будет консолидироваться в узком диапазоне. В пользу дальнейшего нисходящего движения свидетельствуют осцилляторы RSI и MACD, не подающие сигналов к развороту вверх. Попытка роста во время предыдущей сессии, когда котировки открылись с гэпом, не нашла сильной поддержки в дальнейшем. Это может свидетельствовать о том, что на рынке продолжают доминировать "медвежьи" настроения", - пишет эксперт.

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