"Открытие Инвестиции" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Русгидро", но допускает пересмотр целевой цены в сторону понижения, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Текущая дивидендная политика "РусГидро" предусматривает выплату акционерам 50% скорректированной чистой прибыли, но не ниже среднего значения за последние три года, - пишет аналитик Тимур Хайруллин. - За 2021г компания выплатила 0,053 руб. на акцию, в сумме - 23,3 млрд руб. (55,3% чистой прибыли по МСФО). По итогам 2022г компания могла обеспечить при благоприятном сценарии дивидендную доходность около 11%. Однако, как следует из заявлений топ-менеджера компании, такие дивидендные выплаты под вопросом, что несколько снижает инвестиционную привлекательность акций. Тем не менее финансовый прогноз компании демонстрирует стабильность (будет некоторое уменьшение результатов), тогда как мы ожидали показателей примерно на 10% выше. Однако нельзя исключать консервативности прогноза менеджмента. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" акции компании, но допускаем пересмотр целевой цены в сторону понижения".

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