Котировки золота могут уйти ниже $1700/унц. - "Финам"

Котировки золота могут уйти ниже уровня поддержки в $1700 за тройскую унцию на фоне сохранения негативной динамики и слабого спроса, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Индекс доллара в начале текущей недели побывал на отметке 100 пунктов - самый высокий уровень за последние 20 лет. Но за прошедшие сутки его котировки несколько снизились. Этот фактор удерживает цены на золото от новой волны падения. Уровень $1700 за тройскую унцию по драгметаллу является уровнем поддержки, но этот рубеж может быть легко пробит вниз, поскольку еще с весны текущего года мы видим по золоту сохранение негативной динамики цен и слабый спрос", - отмечает эксперт в комментарии.

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