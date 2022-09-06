Возможен отскок индекса Hang Seng к уровню 19500п - BCS Express

Возможен отскок индекса Hang Seng к уровню 19500 пунктов в связи с локальной перепроданностью, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng не показал значительного движения на торгах во вторник. В краткосрочной перспективе без появления новых негативных событий ему будет не просто сходу уйти ниже. Инвесторам стоит ожидать отскока от текущего уровня, техническая картина указывает на локальную перепроданность. Целью может быть отметка 19500 пунктов. Снижение в среднесрочной перспективе до 18800-18900 пунктов выглядит возможным, правда, с высокой вероятностью рынок будет пытаться совершить отскок и от этого диапазона. Чтобы резко уйти ниже, необходим весомый негативный фактор", - пишет аналитик в комментарии.

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