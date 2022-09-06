ПСБ рекомендует покупать акции НОВАТЭКа

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "НОВАТЭКа", сообщается в обзоре банка.

"Акции "НОВАТЭКа" вчера выросли более, чем на 4% на фоне роста цен на газ на хабе TTF практически к $3000/1000 куб.м. Как ожидалось, полная остановка Северного потока "Газпрома" на неопределенный период вчера спровоцировала резкий подъем мировых цен на газ. Это конъюнктурно позитивно для бумаг газовых компаний. Также отметим, что В. Путин дал оценку ожидаемым финансовым результатам компании за весь год как сильным, что повлечет за собой и соответствующие выплаты дивидендов. Мы прогнозируем, что "НОВАТЭК" выплатит 80 руб./акцию, доходность 6,7%. Нам импонирует компания, рекомендуем акции к покупке, отмечаем, что проблем с поставками у нее нет, заявленные проекты (Ямал СПГ-2, Обский ГХК) планируются к реализации в срок", - отмечают эксперты банка.

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