Рынок акций РФ утром просел к 2480п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, выросли "Полюс" и "Интер РАО"

Москва. 6 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками, поддержку рынку оказывают высокая нефть и улучшение внешней фондовой конъюнктуры. Индекс Мосбиржи просел в район 2480 пунктов во главе с бумагами Polymetal, при этом выросли акции ПАО "Полюс" и "Интер РАО".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2483,15 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1285,01 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,2%.

Доллар стоит 60,88 рубля (+0,01 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4% и -0,6% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,9% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

ВТБ в июле-августе показал положительный финансовый результат, но в целом за 2022 год отразит убытки, заявил глава банка Андрей Костин журналистам в кулуарах ВЭФ-2022. По его словам, убытки могут превысить потери 2009 года, когда у ВТБ был чистый убыток в размере $2 млрд (по курсу на тот момент - ИФ). ВТБ в кризисном 2009 году получил чистый убыток по МСФО в размере 59,6 млрд рублей. "В следующем году мы считаем, что можем выйти на прибыль", - добавил Костин.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2,2%), "Интер РАО" (+1,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,8%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Московской биржи" (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%).

"АЛРОСА" подтвердила ориентир по производству на этот года в размере 34-35 млн карат, в 2023 году компания планирует добыть столько же, заявил глава компании Сергей Иванов "Интерфаксу" в кулуарах ВЭФ-2022. Отвечая на вопрос о динамике продаж, он отметил, что "хороший спрос на российские алмазы как был, так и остается", хотя некоторые изменения в клиентской базе произошли.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил во вторник, что ВВП РФ в 2022 году может снизиться на 2,9%, прогноз снижения ВВП в 2023 году составляет 0,9%. При этом экономика РФ в базовом сценарии прогноза выходит на траекторию 3%-го роста с 2024 года, а к 2030 году рост может составить 17% к 2021 году, сообщил министр.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ наблюдает за новостями с Восточного экономического форума, внешний фон во вторник несколько улучшился.

Комментарии о состоянии и планах ВТБ поступили во вторник от главы банка Андрея Костина, что может спровоцировать волатильность в акциях эмитента. ВТБ, наряду со Сбербанком, помимо прочего, сообщил о намерении начать кредитование в юанях. X5 Retail (MOEX: FIVE) Group при этом планирует вернуться к дивидендам лишь после снятия санкционных ограничений, что может стать негативом для акций в краткосрочной перспективе. Рост цен на золото и серебро при этом может поддержать дальнейшее повышение подскочивших накануне акций Polymetal.

Во вторник инвесторов ждет публикация данных по деловой активности в секторе услуг США в августе от PMI и ISM, причем оценки ожидаются разнонаправленные - как роста, так и замедления в отрасли. В целом основные риски для рынка на неделе будут сосредоточены вокруг выступлений представителей ФРС и поступления новых "жестких" сигналов в отношении дальнейшей монетарной политики.

Для индексов МосБиржи и РТС ближайшими сопротивлениями выступают уровни 2500 и 1325 пунктов соответственно, при этом не исключен переход игроков к фиксации краткосрочной прибыли из-за перекупленности, полагает Кожухова.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что локальная перегретость рынка акций может не позволить индексу МосБиржи закрепиться выше 2500 пунктов.

Во вторник внешний фон можно оценить как слабо позитивный. В Азии ключевые индексы преимущественно повышаются, в умеренном "плюсе" фьючерсы на американские индексы. Мировые рынки попробуют подрасти в ожидании улучшения настроений в США. В центре внимания - индекс ISM в секторе услуг США.

Индекс МосБиржи приблизился к отметке 2500 пунктов, которую может протестировать за счет инерции роста. Однако ряд ключевых "фишек" уже выглядят перегретыми - это способно ограничить дальнейшее развитие роста рынка и усилить склонность к фиксации прибыли краткосрочными инвесторами в ближайшие дни, считает эксперт.

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ выглядит очень сильно, но коррекция надвигается.

Основным драйвером покупок остается высокая нефть, поддержку которой оказывает ряд факторов. Во-первых, взлетели цены на газ, рост в моменте достигал 30% на сообщении "Газпрома" о приостановке прокачки по "Северному потоку" на неопределенное время. Кроме того, ОПЕК+ принял решение снизить квоты на добычу на символические 100 тыс. б/с. Это, скорее, имиджевая поддержка рынка, говорящая о готовности картеля пойти на решительные шаги в случае снижения цен. Сейчас страны-участники договора и так добывают меньше разрешенного объема. Цены на нефть развернулись от сильной поддержки $92 за баррель Brent, и теперь им неплохо бы сходить в район чуть выше $100 за баррель, считает эксперт.

Наиболее интересно сейчас выглядят акции "НОВАТЭКа", которые находятся в среднесрочном восходящем тренде, зародившемся в середине июня. Теперь бумаги вышли вверх из краткосрочного 9-дневного боковика. В любое время может взлететь "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Роснефть", от которых ждут сообщений о планах выплаты дивидендов за первое полугодие. В ближайшие дни может определиться судьба акций Сбербанка, которые отстали от рынка и подают сигналы о намерении выйти вверх из боковика от конца апреля. Растет объем выдачи кредитов, что намекает на улучшение финансовых показателей банка, но стопроцентной уверенности, что бумага начнет формировать восходящий тренд, пока нет.

Готовы к среднесрочному росту и металлурги, у которых главным драйвером станут ожидания роста спроса на их продукцию на фоне сокращения производства в Европе из-за взлетевших цен на электроэнергию, полагает Антонов.

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня труда.

Во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,02%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), растут Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,2-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,7%).

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) намерен понизить норму обязательных резервов (RRR) для банков на 200 пунктов, до 6%, начиная с 15 сентября, говорится в сообщении регулятора. Решение принято на фоне падения китайского юаня до минимального значения за два года, пишет Trading Economics.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в июле опустился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики ФРГ. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке цена Brent делает попытки стабилизации после утренней коррекции на фоне новых карантинных ограничений в Китае, днем ранее цены выросли на решении ОПЕК+ о незначительном сокращении добычи нефти.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $95,78 за баррель (+0,04% и +2,9% в понедельник), октябрьская цена WTI - $89,35 за баррель (+2,9% к уровню пятницы).

Расширение карантинных ограничений в Китае усиливает опасения рынка в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в КНР. Помимо Чэнду, столицы провинции Сычуань, локдаун был введен в городе Гуйян с населением в 6 млн человек, находящемся в провинции Гуйчжоу.

Министры стран ОПЕК+ в понедельник приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки по отношению к сентябрю.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" просели акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-11%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-4,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2%).

Лидерами роста выступили "префы" ТКЗ "Красный Котельщик" (MOEX: KRKO) (+25,7%), акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+14,8%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+7,8%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+7,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,3%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,8%).

X5 Group (+0,9% ГДР), крупнейший в РФ ритейлер по объемам выручки, планирует в 2022 году открыть более 1,8 тыс. магазинов (gross, без учета закрытий), сообщила в интервью "Интерфаксу" президент Х5 Екатерина Лобачева. По ее словам, X5 Group планирует вернуться к практике выплат дивидендов, "как только санкционные ограничения будут сняты". "Как у компании, зарегистрированной в Нидерландах, и компании с большим количеством миноритарных акционеров - западных фондов, у нас пока нет возможности довести выплаты до каждого акционера, поэтому в целях соблюдения их прав и интересов пока дивиденды выплачивать не будем. При этом у компании достаточный денежный поток и достаточно чистой прибыли, и как только санкционные ограничения будут сняты, мы планируем вернуться к выплатам", - сообщила она в интервью "Интерфаксу".

Как сообщалось, в марте набсовет ритейлера рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год, "учитывая текущие сложные рыночные условия и необходимость направить все ресурсы на поддержку текущей деятельности Х5". По итогам девяти месяцев 2021 года дивиденды Х5 составили 20 млрд рублей (73,65 рубля на GDR). Чистая прибыль Х5 по итогам первого полугодия 2022 года выросла на 20,4%, до 30,46 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,09 млрд рублей (из них 1,95 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,67 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 781,17 млн рублей на акции "Полюса").