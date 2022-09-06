BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Farfetch

Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Farfetch с прогнозной стоимостью на уровне $12,6 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Отчет Farfetch умеренно позитивен, так как компания смогла показать двузначные темпы роста выручки (без учета валютной переоценки), несмотря на низкую потребительскую активность на основных рынках сбыта. Наблюдается улучшение маржинальности компании на фоне принятых мер по повышению эффективности. Учитывая текущую оценку EV/GMV (общий оборот, 2023 год) 0,7х и ожидаемые темпы роста GMV (2023 год) 20%, считаем акции компании недооцененными. Сохраняем рекомендацию "покупать", целевая цена - $12,6. Среди драйверов роста выделяем снятие локдаунов в Китае, восстановление потребительской активности в Европе, нивелирование негативного эффекта от закрытия бизнеса в России в 2023 году", - отмечают эксперты.

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