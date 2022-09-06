Новость о сокращении квоты ОПЕК+ по добыче нефти на 100 тыс. б/с позитивна для держателей акций нефтекомпаний РФ - BCS GM

Символическое сокращение квоты ОПЕК+ по добыче нефти на 100 тысяч баррелей в сутки является позитивной новостью для держателей акций российских нефтяных компаний, полагают аналитики BCS Global Markets (BCS GM). Решение служит фактором умеренной поддержки для цен на нефть на текущих уровнях.

"В настоящее время только Саудовская Аравия и ОАЭ имеют производственные и логистические возможности для увеличения добычи, при этом совокупно страны-участницы ОПЕК+ добывают на 2,9 млн баррелей в сутки меньше квоты. Таким образом, сокращение квоты снизит фактический объем добычи всего на 30 тысяч баррелей в сутки, что недостаточно для существенного изменения баланса спроса и предложения в мире, который составляет 100 млн баррелей в сутки. Вместе с тем решение служит подтверждением для рынка нефти, что ОПЕК+ действительно серьезно настроена привести финансовый и физический рынок нефти в соответствие друг с другом. С точки зрения держателей акций российских нефтяных компаний этот шаг - хорошая новость, поскольку служит фактором умеренной поддержки для цен на нефть на текущих уровнях", - говорится в обзоре инвестбанка.

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